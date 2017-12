Grande Réserve des Challières 2015

Prix : 11,95 $

Code SAQ : 331090

Alcool : 14 %

Sucre : 1,8 g/l

Note : ★★ ½

Je vous défie de trouver un rouge qui soit aussi généreux, équilibré et agréable à boire à ce prix ! N’ayons pas peur des mots : c’est renversant ! À l’aveugle, je serais le premier à parler d’un vin deux ou trois fois plus cher. Un assemblage de syrah et de grenache. C’est joliment parfumé avec des notes de fruits noirs et de ­garrigue. Bouche soyeuse et plus généreuse qu’à l’habitude, tout en restant parfaitement sèche. Il fera des heureux !