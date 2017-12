Hors des grands centres, point de salut...

Sarah Champagne - 37e AVENUE

... pour les immigrants. Montréal, Toronto et Vancouver accueillent près de 70 % des nouveaux arrivants. Les 30 % restant choisissent de s’installer en région, mais font face à certaines difficultés.

Parmi les obstacles d’intégration en région, le ralentissement économique et le peu d’emplois spécialisés sont un frein à l’adaptation des immigrants. « Par exemple, illustre Gabrielle St-Cyr, chercheuse principale du dernier rapport de la Coalition canadienne des organismes communautaires en développement de l’employabilité (CCOCDE), un pharmacien qui aurait réussi à obtenir toutes ses équivalences, mais qui débarque dans une petite communauté où il n’y a même pas de pharmacie. »

La difficulté de se transporter jusqu’au lieu de travail peut aussi devenir un obstacle majeur. Sans parler du bilinguisme, incontournable dans certains postes de direction, même dans une communauté unilingue.

Sortir de la ville, bon pour l’intégration ?

Malgré ces obstacles propres aux zones non métropolitaines, la chercheuse précise tout de même que « plus de 75 % se disent satisfaits ou très satisfaits de leur ville d’accueil ». Elle ne déconseillerait en aucun cas de s’établir hors des très grandes villes. « Ce n’est pas que ce soit moins bien en région, mais l’intégration est plutôt dans une formule ‘‘ça passe ou ça casse’’ », dit-elle. Quelqu’un qui parle déjà français, par exemple, ou qui est davantage outillé s’intégrera plus rapidement. Au contraire, être pris au dépourvu là où les services dans sa langue sont rares annonce un isolement et une intégration difficile.