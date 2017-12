Idées cadeaux pour pêcheur

Plusieurs présents de toutes sortes seront bientôt déposés sous le sapin de Noël en vue de cette belle grande fête annuelle. Si vous souhaitez rendre un manieur de canne heureux, voici quelques suggestions qui lui plairont à coup sûr.

Stéphanie Dubois, de Raytech Électronique, croit fermement que le plus beau cadeau à offrir cette année à un féru de pêche en quête de sensations fortes est sans contredit le sonar Garmin Striker Plus. Ce nouvel appareil qui vient d’arriver chez les marchands est équipé d’un écran couleur lumineux de 4,3 pouces, d’un traceur GPS, des fonctions Chirp pour localiser encore plus de poissons et du QuickDraw Contour pouvant stocker des cartes avec contours totalisant jusqu’à 2 millions d’acres, etc. 190 $.