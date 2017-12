Je sors, je reste

Coup de cœur

Théâtre : Urban Tales XI

Photo courtoisie

Cette pièce met en scène six comédiens interprétant les textes de six auteurs. Le sujet ? Le premier hiver à Montréal de six immigrants aux vies et passés extrêmement variés. Le spectacle compte sur des textes de Dany Lafferière, Yvan Bienvenue, Pascale Rafie, Michaela Di Cesare, Marie Barlizo et Harry Standjofski, qui s’occupe aussi de la direction et la musique de l’évènement qui trempe autant dans le théâtre que la littérature. *Ce soir à 20h au Théâtre Centaur, 453 rue Sainte-François-Xavier

Je sors

Comédie musicale : Décembre

Photo courtoisie

Ce spectacle extravagant célébre Noël et l’hiver pour une quinzième année consécutive. La comédie musicale réalisée par la troupe de Québec Issime vise à rejoindre petits et grands en racontant des histoires familières du temps des Fêtes auxquelles l’équipe de création a ajouté sa touche personnelle pour savoir capturer l’esprit de Noël avec enthousiasme année après année. *Ce soir à 19h30 au Théâtre Maisonneuve, 260 boulevard de Maisonneuve Ouest

Musique : Futuroots Vol.1

Photo courtoisie

Quatre DJ aux influences sud-américaines sont de passage au Divan Orange pour une soirée qui risque de faire plaisir à quiconque désirant oublier l’arrivée de l’hiver. Les artistes Papi Chulo, Señor Kiko, SugarFace et Enklab Ac se partageront les platines durant l’évènement. Une bonne occasion de se familiariser avec des musiciens de la relève et aussi de danser un bon coup. *Ce soir à 21h au Divan Orange, 4234 boulevard Saint-Laurent

Activité en plein air : DJ sur glace

Photo courtoisie

Maintenant que Montréal s’est finalement accoutré de ses plus beaux habits blancs, les habitants de la métropole peuvent en profiter au Vieux-Port de Montréal et aller patiner. Ce premier jeudi sur glace sera accompagné par la musique de DJ Abeille. Veuillez noter qu’il est possible de louer des patins, mais pas d’aiguiser ses patins lors de ce type de soirées. *Ce soir à 19h à la patinoire du Vieux-Port, 364 rue de la Commune Est

Humour : Simon Leblanc

Photo courtoisie

L’humoriste Simon Leblanc est de retour sur les planches pour roder son nouveau spectacle « Malade » après avoir fait plus de 250 représentations de « Tout Court », son spectacle précédent. Son dernier spectacle s’est mérité deux nominations au dernier Gala des Oliviers, soit pour spectacle d’humour de l’année et auteur de l’année. *Ce soir à 19h30 au Théâtre Sainte-Catherine, 264 rue Sainte-Catherine Est

Exposition : ////////// de Mathieu Lévesque

Photo courtoisie

Cette exposition présente des œuvres de Mathieu Lévesque, un ancien graffeur, qui mélange architecture, peinture et sculpture. Le travail de l’artiste contemporain, exposé jusqu’au 23 décembre à la galerie de la rue Sainte-Catherine, intrigue par sa simplicité et son originalité qui occupe et cadre l’espace d’une façon bien différente à ce que nous voyons habituellement. *Aujourd’hui jusqu’à 18h à la Galerie Trois Points, 472 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

Jeu vidéo : Okami HD

Photo courtoisie

Le projet développé par Clover Studio et originalement publié en 2006 est de retour avec une version haute définition plus belle que jamais. Personnifiant une déesse prise dans le corps d’un loup blanc mythique, le joueur tente de redonner ses couleurs à un monde affecté par le démon. Plus qu’un jeu vidéo, Okami est une œuvre visuelle puissante méritant d’être appréciée par une toute nouvelle génération de joueuses et joueurs. *Sorti le 12 décembre pour Windows et les consoles PlayStation 4 et Xbox One

Livre : Tous ces chemins que nous n’avons pas pris de William Boyd

Photo courtoisie

Ce recueil contient neuf nouvelles parfois drôles, parfois touchantes de la part de l’auteur à succès William Boyd notamment connu pour ses livres The Blue Afternoon et Brazzaville Beach. Parmi ces histoires, on peut notamment lire au sujet d’un voleur pensant à sa vie à travers les nombreux objets qu’il a dérobés et un comédien dont la vie a été, malgré lui, chamboulée et transformée en un « thriller ». *En librairie depuis le 4 décembre

Séries : Dark

Photo courtoisie

Cette nouvelle série allemande créée par Baran Bo Odar et Jantje Friese comprend 10 épisodes d’une heure. Elle compose une étrange histoire surnaturelle tournant autour de la disparition de deux enfants dans une petite municipalité. Suite à cette tragédie, l’histoire amène le téléspectateur à être témoin d’une suite d’évènements surprenants concernant le passé, présent et futur d’une famille de cette petite bourgade. *Disponible sur Netflix depuis le 1er décembre