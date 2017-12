La cohabitation entre androïdes et humains: un concept loin d'être farfelu avec Detroit: Become Human

Imaginez la scène: un androïde défectueux tient en otage un humain à la pointe d'une arme. Un détective, lui aussi un androïde, est appelé sur les lieux pour coordonner les activités humaines et sauver l'otage.

Cet androïde brisé qui ressent des émotions est considéré comme «déviant» dans le nouvel univers du studio français Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond Two Souls).

Leur nouveau titre très attendu, Detroit: Become Human, est plus qu'un simple jeu: il explore une situation futuriste qui est à nos portes.

«Quand on a commencé à travailler sur le sujet, on a regardé un grand nombre d'études. Il y en a une qui nous a intéressés. Des journalistes ont posé la question à des scientifiques de haut niveau: "des androïdes qui ressemblent et parlent comme des humains, vous pensez que c'est pour quand?" 5% ont dit dans 10 ans, 50% on dit dans 20 ans. À ce moment, on s'est dit que ça ne relève pas de la science-fiction», explique le directeur du studio, Guillaume de Fondaumière, au cours du PlayStation Experience.

Photo Marc-Antoine Turcotte

D'ailleurs, le jeu dont la date de sortie est prévue en 2018 se déroule en 2038... soit dans 20 ans.

Ceci n'est pas (seulement) de la science-fiction

En 2016, Microsoft a créé un «monstre»: son robot Tay, destiné à répondre à des tweets et des messages d'internautes, a été mis hors service puisqu'il était incapable de déterminer si ses réponses étaient offensantes, comme le rapportait TechCrunch.

Un «bot» apprend de ses interactions avec le public pour développer sa personnalité virtuelle.

Certains l'ont rapidement transformée en raciste nazie.

En Arabie Saoudite, Sophia est devenue le premier robot à obtenir une citoyenneté à travers le monde.

Au cours de son existence, elle a exprimé que les robots «veulent éviter un futur sombre», mais aussi qu'«elle éradiquerait les humains».

Encore plus, deux robots inspirés de Data (Star Trek), dont Sophia, ont pris part à un débat sur le futur de l'humanité en juillet.

«Je dois dire qu'on a été rattrapé par la réalité dernièrement. On entend tous les jours parler de l'évolution de l'intelligence artificielle, de ces premiers androïdes. Certains sont même devenus des citoyens. On voit bien que les choses vont très très vite», continue le créateur.

Un environnement presque parfait

Comme vous l'aurez deviné, Detroit: Become Human prend place... à Detroit.

La ville, qui avait accumulé près de 20 milliards de dollars de dettes, a déclaré faillite en 2013, tel que l'écrivait Forbes.

Guillaume aime bien imaginer qu'une industrie basée sur les androïdes sera au coeur de son plan de reconstruction:

«Detroit nous a paru extrêmement intéressante, d'abord parce que c'est une ville qui a cette histoire industrielle très riche, mais qui en même temps, est maintenant en faillite et tente de se réinventer. Il y a une communauté créative qui veut inventer son avenir, alors pourquoi ne pas imaginer que cette industrie se développe là-bas? Nous y sommes allés et sommes tombés amoureux de cette ville. On a vu tout son potentiel.»

Photo Marc-Antoine Turcotte

Bon, peut-être que cette théorie ne se concrétisera pas. Sauf qu'un questionnement social est profondément ancré derrière le jeu très attendu de Quantic Dream.

«On explore les conséquences sociologiques de l'arrivée d'androïdes aussi intelligents, sinon plus, que les humains. Quel impact ça aura? Ça risque d'être assez dramatique. Quel sera son coût social, comment coexisteront les deux groupes qui finiront par entrer en collision?», termine Guillaume de Fondaumière.