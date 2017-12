La magie de Noël avec un gros M

Toute petite, mes parents issus de l’immigration, vivaient très modestement... Toutefois, mes Noëls ont toujours été magiques. Ils m’ont appris que l’argent ne pouvait acheter la magie du temps des Fêtes. C’est pourquoi aujourd’hui, je vous propose cinq activités gratuites ou peu dispendieuses à faire seul, en amoureux ou en famille, question de plonger dans l’esprit des célébrités de décembre.

La visite des crèches du monde

Photo courtoisie

L’endroit mythique de l’Oratoire Saint-Joseph est le lieu parfait (croyez-moi, j’y suis allée des milliers de fois) pour s’imprégner de la magie de Noël. Cette année, visitez avec les enfants l’exposition permanente Une crèche, un monde, dans laquelle une centaine de crèches des cinq continents visitent à leur façon la naissance d’un Sauveur. De l’Indonésie, à l’Amérique du Sud, jusqu’en Europe, découvrez les différentes cultures du monde et leurs traditions des Fêtes. De plus, ce dimanche, assistez au concert traditionnel de Noël, qui accueillera le chœur des Petits Chanteurs du Mont-Royal. Les plus beaux airs classiques envelopperont la basilique de l’Oratoire et la chorale sera accompagnée de nulle autre que l’organiste Vincent Boucher. Le spectacle est gratuit pour tous. (3800, Chemin Queen Mary, Montréal)

Le classique de Casse-Noisette par les Grands Ballets Canadiens

Photo courtoisie

Dans mes plus beaux souvenirs, toute la famille était tirée des quatre épingles pour le rendez-vous annuel du spectacle Casse-Noisette à la Place des Arts. Présenté par les Grands Ballets Canadiens, depuis 1964, ce ballet, réunit sur scène plus de 165 personnages et nous plonge dans l’univers de la jeune Clara qui se fait offrir, le soir de Noël, un beau casse-noisette par son oncle, le mystérieux docteur Drosselmelyer. Le dit jouet se transforme en un beau prince, qui lui ouvre les portes de son royaume enchanté. Les représentations qui auront lieu jusqu’au 30 décembre, ne sont pas gratuites certes, mais sachez que les enfants malades et de familles défavorisées peuvent y assister gratuitement, grâce à l’organisme Fonds Casse-Noisette. Ce conte d’Hoffman et la musique de Tchaïkovski vous feront retrouver votre cœur d’enfant à tout coup. (175 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal)

Un dessert de Noël

Photo courtoisie

La magie des Fêtes c’est aussi se sucrer la dent. J’ai découvert dernièrement La Boulangerie des Co’Pains d’Abord sur la rue Rachel, reconnue pour leurs croissants faits à la main et frais tous les matins, qui offre aussi une variété de viennoiseries et de délicieuses pâtisseries. Pour le temps des Fêtes, le maître boulanger Eric Goeury de la maison a concocté le dessert par excellence des Italiens, le panettone traditionnel. Retrouvez des notes d’agrumes confites bio, de vanille Papouasie de la Nouvelle-Guinée, du miel d’Acacia bio et des raisins de sultanas. Ce panettone artisanal est parfumé, léger et combien savoureux. Ne pensez pas aux calories et faites-vous plaisir! (Prix de 29,95$ - 418 rue Rachel Est, Montréal)

Soupe populaire et l’Atelier du Père du Noël

Photo courtoisie

Question de vous réchauffer le cœur dans les rues du quartier Hochelaga, ne manquez pas l’événement de la Soupe populaire, ce week-end, devant le Théâtre Denise-Pelletier. Quatre restaurateurs seront sur place pour vous faire goûter gratuitement à leur version du plat réconfortant traditionnel. Les contributions volontaires seront distribuées à La Maison des enfants de l’Île de Montréal. De plus, à l’Atelier du Père Noël, vous pourrez faire emballer sans frais vos cadeaux et rencontrer le Père Noël et la Fée des Neiges. Généreux comme on le connaît, le bonhomme à la barbe blanche remettra plus de 5000 dollars en certificats cadeaux des commerçants d’Hochelaga. (3721 rue Ontario Est, Montréal)

Une bière à saveur de chocolat noir

Photo courtoisie

Cette fois-ci, j'ai pensé aux adultes : place à la fête avec une bonne bière! La brasserie artisanale québécoise Unibroue souligne cette année ses 25 ans et lance juste à temps pour la période des Fêtes, en édition limitée, une ale noire aux notes fruitées de cerise, de malt torréfié et de chocolat noir. Servez-là en apéro avec un plateau de fromages. Les hommes adoreront cette nouvelle saveur. C’est totalement délicieux! (9,99$/ 750 ml disponible chez tous les détaillants Unibroue)