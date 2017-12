La «neutralité du net», symbole d’une Toile libre ou frein à la technologie?

La neutralité, c’est quoi ?

Le concept date des débuts d’Internet et oblige les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) à traiter les contenus de manière égalitaire. Le débat oppose les différents acteurs, qui affirment tous vouloir défendre un internet «ouvert et libre», depuis plus d’une décennie, et s’est déjà porté devant les tribunaux.