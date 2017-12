La série Big Little Lies nommé aux SAG Awards

Deux jours après avoir récolté six nominations aux Golden Globes, la série télé Big Little Lies, réalisée par le Québécois Jean-Marc Vallée, s’est illustrée de nouveau à Hollywood en obtenant quatre nominations pour la prochaine cérémonie des Screen Actors Guild Awards. Quatre des acteurs principaux de la série — Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern et Alexander Skarsgård — sont donc cités en vue de ce gala, qui aura lieu le 21 janvier.