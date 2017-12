Le plan Couillard 2018

Au retour des Fêtes, il restera moins de six mois au gouvernement Couillard pour compléter ses politiques et proposer des mesures susceptibles de séduire l’électorat en vue de l’élection d’octobre. Les pièces maîtresses que constituent les baisses d’impôt et de taxes scolaires ont déjà été dévoilées, mais voici un survol de ce qui reste à accomplir sur la table à dessin gouvernementale.

AIDE AUX ENFANTS

Tôt en janvier, les ministres de la Famille, Luc Fortin, et de l’Éducation, Sébastien Proulx, annonceront une « stratégie éducative pour les enfants de 0 à 8 ans ». On veut assurer une meilleure transition entre les parcours préscolaire et scolaire, afin de dépister les cas problématiques. Déjà, le ministre Fortin a ajouté une mesure dans sa loi sur les services de garde pour que les éducatrices remettent aux parents un « dossier de l’enfant » qui pourra servir lors du passage à l’école.

DU TEMPS POUR LES FAMILLES

Philippe Couillard a martelé que les familles avaient besoin de temps pour souffler. Il a parlé de l’ajout de vacances ou de congés dans le cadre de la révision de la Loi sur les normes du travail comme d’un fait presque accompli le printemps dernier, avant de se montrer moins clair à la rentrée d’automne.

La ministre Dominique Vien déposera le projet de loi en début d’année, mais il n’est pas clair si la législation pourra être adoptée avant l’élection.

SALAIRE DES RECTEURS

La ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, a affirmé qu’elle déposerait un projet de loi durant l’automne pour encadrer les salaires faramineux des dirigeants d’universités. Plusieurs ont défrayé la manchette avec leurs luxueuses primes automobiles ou leur allocation de départ d’un demi-million $. Ce projet de loi ne s’est pas matérialisé, mais nous avons appris que la ministre fera une annonce à ce sujet d’ici Noël. Peut-elle mettre au pas les joyeux recteurs sans une loi ?

Sous son chapeau de ministre de la Condition féminine, elle présentera un plan contre la violence conjugale.

RÉDUCTION FISCALE AUX ENTREPRISES

Après avoir accordé des baisses d’impôt aux contribuables, le ministre Carlos Leitao profitera de son dernier budget du mandat pour alléger le fardeau fiscal des industries.

CULTURE ET JUSTE POUR RIRE

La ministre Marie Montpetit créera un plan d’action pour aider le milieu culturel au printemps, afin notamment de le soutenir dans le virage numérique. Mais le gouvernement a un défi de taille : trouver la solution à la coexistence entre le festival Juste pour rire dégarni et l’autre événement créé par les humoristes qui fuient le navire pestiféré de Gilbert Rozon.

DERNIER MORCEAU DU PUZZLE EN SANTÉ POUR... 2019

Gaétan Barrette souhaite changer le mode de financement des hôpitaux, pour qu’ils soient financés en fonction des actes posés, plutôt que selon leur enveloppe historique. Toutefois, le virage numérique doit d’abord être complété. Il faudrait un deuxième mandat au bouillant docteur pour achever l’opération.