Remise de fleurs au Parti libéral du Québec

À la fin de chaque session parlementaire, je remets mes fleurs aux différentes formations politiques et aux élus. Aujourd’hui, place aux élus du Parti libéral du Québec

Fleur d’or : Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de la Sécurité publique

Photo d'archives, Simon Clark

Martin Coiteux représente pour moi la stabilité, le bon père de famille bienveillant. Ce n’est pas le ministre qui soulèvera une foule en délire et ce n’est pas lui qui remplira une salle de spectacle pour un « stand-up » humoristique mais il est efficace.

Dans la présente session parlementaire, je l’ai particulièrement apprécié sur la façon dont il a géré le dossier de Philippe Pichet suite au rapport de Me. Michel Bouchard. La nomination de Martin Prud’homme pour un mandat d’un an est de bon augure pour remettre de l’ordre au SPVM. Sa décision a été saluée par des personnes influentes du milieu tel que Jacques Duchesneau.

Outre le SPVM, M. Coiteux a mis de la pression sur l’UPAC, exigeant un rapport d’ici le 19 janvier prochain. Rappelons-nous que son point de presse chirurgicale avait favorisé le départ du numéro deux de cette organisation, Marcel Forget. Espérons que le ministre saura clarifier le cas Guy Ouellette en cours d’année car on n’en sait toujours pas plus sur les circonstances de l’arrestation du député de Chomedey. Qui est à blâmer, Ouellette ou l’UPAC ?

Fleur d’argent : Hélène David, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine

Photo d'archives, Simon Clark

Les dossiers économiques font jaser mais ils sont rarement émotifs. Les dossiers humains, en revanche, ont tout le potentiel de faire déraper un gouvernement lorsqu’une crise apparait.

Dans la foulée du mouvement #moiaussi #metoo, lié à la vague de dénonciation d’agressions et d’inconduites sexuelles (Weinstein, Salvail, Rozon etc.), la ministre a offert des solutions partielles à un problème très large.

Le projet de loi 151 qui vise à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur pourrait donner des outils supplémentaires aux universités pour éviter qu’un (e) étudiant (e) puisse se référer si elle est victime de harcèlement d’un enseignant ayant un lien direct avec son parcours académique. Une étudiante doit être en mesure de dire non à des avances et avoir l’assurance que sa réussite n’en sera pas affectée.

Fleur de bronze : Carlos Leitao, ministre des Finances

Photo Simon Clark

Tout comme Martin Coiteux, le ministre des Finances Carlos Leitao ne remportera pas l’Olivier de l’année pour le meilleur humoriste mais comme son collègue, il est tout aussi efficace.

Les indicateurs économiques sont au vert. : création d’emploi, taux de chômage, finances publiques, etc. La mise à jour économique de l’automne a permis à M. Leitao de se transformer en père Noël un mois d’avance. Il a littéralement coupé l’herbe sous le pied de la CAQ en annonçant des baisses d’impôts, de l’aide aux parents pour la rentrée scolaire, des réinvestissements en santé, en éducation et même beaucoup d’argent pour aider les personnes inaptes au travail.

Le plan de frein des dépenses gouvernementales des deux premières années, mis en place par M. Leitao, permet ces marges de manœuvre. Pour le PLQ, c’est très bien à moins d’un an du prochain scrutin.

Fleur fanée : Stéphanie Vallée, ministre de la Justice

Photo Simon Clark

Quand je pense à un acte manqué, je repense sans cesse au remaniement ministériel,. Comment se fait-il que Stéphanie Vallée soit toujours à la Justice? Un autre ministère, ou même les banquettes arrières, aurait été juste pour cette ministre improductive.

La loi sur la neutralité religieuse qui devait obliger la réception des services de l’État à visage a découvert est un véritable fouillis. Aussitôt déposée, aussitôt contestée devant les tribunaux. Pourtant, je qualifie cette nouvelle législation de « non-loi ». Pourquoi ? Parce qu’une loi qui n’est assortie d’aucune sanction ne sera pas respectée. Voici ce qu’avait déclaré la ministre au lendemain de son adoption :

« Le vivre ensemble ne se développe pas par des sanctions mais dans le dialogue. Personne ne sera expulsé des transports collectifs, personne ne se verra refusé des soins de santé d’urgence, personne ne sera chassé d’une bibliothèque au Québec ».

Philippe Couillard a fait une erreur en la maintenant en place. Il en paie les conséquences chaque jour.