Sacrés Devils

Si les Golden Knights de Vegas représentent la grande surprise dans l’Association de l’Ouest, les Devils du New Jersey jouent le même rôle dans l’Est.

Il y avait très peu de chrétiens pour prédire un aussi bon départ des Devils. L’an dernier, l’équipe de John Hynes avait terminé au dernier rang dans l’Association de l’Est et au 27e rang dans la LNH avec une maigre récolte de 70 points. On croyait encore à une année de misère au New Jersey.

Mais c’est tout le contraire. L’équipe qui affrontera le Canadien au Centre Bell ce jeudi soir se bat pour le sommet de la puissante division Métropolitaine avec un reluisant dossier de 17-9-4.

À 38 points, ils se retrouvent à un seul point des Blue Jackets de Columbus et des Capitals de Washington, mais ils ont joué un match de moins que les Jackets et deux de moins que les Capitals.

Confiance

Pour Alain Nasreddine, l’adjoint à Hynes, le bon départ des Devils ne tient pas de la chance.

« Quand tu commences une saison, tu veux toujours connaître un bon départ afin de te donner une chance d’être dans la course aux séries, a dit Nasreddine en entrevue téléphonique avec Le Journal. C’était notre but. Nous avions confiance en notre équipe. Ray Shero a changé le visage de l’équipe au cours de l’été, en laissant partir plusieurs vétérans pour laisser de la place aux jeunes talents. »

« Mais on ne pouvait pas prédire l’impact de nos jeunes, a-t-il continué. Est-ce qu’on est surpris ? Oui et non. Nous avons connu un bon camp et nous avons pris confiance. Nous aimions la direction que prenait l’équipe et les jeunes ont montré un bon potentiel. Mais de là à dire que nous étions pour nous battre pour le premier rang de la Métropolitaine, une des meilleures divisions de la LNH avec des formations comme Pittsburgh, Washington et Columbus, nous n’aurions pas osé prédire ça. Les gars ont cru à notre système dès le premier jour. Il y a eu un effet de boule de neige. »

Un joueur en mission

Quand Nasreddine parle de l’impact des jeunes, il fait référence aux Nico Hischier, Will Butcher, Jesper Brat et Miles Wood. Mais à ses yeux, le véritable fer de lance de l’équipe a pour nom : Taylor Hall.

À sa deuxième saison à Newark, Hall joue à la hauteur d’un ancien premier de classe au repêchage avec une récolte de 31 points (11 buts, 20 passes) en 30 rencontres.

L’attaquant étoile des Devils n’affrontera toutefois pas le Tricolore ce soir puisqu’il souffre d’une contusion au genou droit.

« Il n’y a aucun doute que Taylor est la locomotive des Devils, a souligné le Québécois de 42 ans. C’est lui qui transporte l’équipe sur ses épaules. Il fait la différence pour nous, il est en feu. Taylor sert aussi de modèles pour Nico et Jesper, ses compagnons de trio depuis quelques matchs. »

« Je pense qu’il était déçu de sa première saison avec les Devils et il cherchait à se racheter, a-t-il enchaîné. Il a trouvé ça difficile d’être échangé pour la première fois. Je ne veux pas m’avancer trop rapidement, mais je trouve ça dommage de ne pas lire le nom de Taylor Hall parmi les candidats potentiels après le tiers de la saison pour le trophée Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe. Quand il y a des prédictions, les experts l’oublient toujours. »

Les experts avaient aussi oublié de prédire une place en séries pour les Devils. S’ils déjouent les plans après 30 matchs, ils n’ont toujours pas atteint leur objectif. La route restera longue dans une division aussi compétitive.