4 fois où Marilou s’est mis les pieds dans les plats en 2017

Très active sur les réseaux sociaux, Marilou a été au cœur de quelques controverses, ou plutôt tempêtes dans un verre d’eau, encore cette année. Outre sa séparation ultra médiatisée avec son mari et la vente de sa maison de Boucherville, la femme d’affaires derrière l’empire Trois fois par jour a été au cœur de plusieurs conversations durant les derniers mois.

Voici donc 4 fois où Marilou s’est mis les pieds dans les plats... la pognez-vous ?

1. La fois où elle a imaginée une tarte-melon

Capture d'écran

Qui aurait cru qu’un melon mal coupé et qu’un kiwi avec la peau avaient le pouvoir diviser la toile.

2. La fois oû elle a réalisé une pub en collaboration avec le porc du Québec

Capture d'écran

Ouin. C’est certain que de voir des enfants flatter des cochonnets dans une séquence et de voir une longe de porc prête à être cuisinée dans le plan suivant peut causer un certain malaise.

3. La fois où elle a créé une robe d’intérieur

Instagram

Le terme «robe d’intérieur» en a choqué plus d’un. Pour d’autres, c’est le prix ou encore le look qui a déplu.

4. La fois où elle a été soupçonnée d’avoir volé une recette

Capture d'écran

Quand Marilou a créer son fameux «Gâteau de tartare de bœuf & crumble aux cornichons», plusieurs internautes ont remarqué que la recette était étrangement similaire à celle de Miss Sushi à la maison. Même Geneviève Everell, la créatrice du «Cornicochon Sushi» avait indiqué sur Instagram qu’on lui avait volé son idée.

Bye bye 2017!