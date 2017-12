CHARBONNEAU, Rolland



De Terrebonne, le 10 décembre 2017, à l’âge de 94 ans, est décédé M. Rolland Charbonneau, époux de feu Mme Irène Vaillancourt.Il laisse dans le deuil ses enfants Claude (France), Louise (Denis), Diane (Robert), Lorraine, Daniel, Sylvie, Réal (Marie-Claude), ses petits-enfants Patricia, Mélanie, François, Luc, et Marilyn, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannette, ses belles-soeurs Rita et Claire, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:7020, BOUL. DES MILLE-ÎLESST-FRANÇOIS, LAVALle samedi 16 décembre dès 11h. Les funérailles auront lieu cette même journée à 14h en l’église St-François-de-Sales, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD des Moulins pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.