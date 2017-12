ST-LOUIS - ST-HILAIRE, Gisèle



Au CIUSS, MCQ, centre de services Avellin-Dalcourt de Louiseville, le 8 décembre 2017 est décédée à l'âge de 84 ans et 3 mois, Mme Gisèle St-Hilaire, épouse de feu Jean-Guy St-Louis, demeurant à Yamachiche.Précédée de son époux Jean-Guy et de sa fille Ginette, elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine, Michel (Agathe Corriveau), Nicole, feu Ginette (Pierre Lascelles), Line(Michel Piché), Normand (Édith Légaré), Isabelle (Rick Delicato); ses petits-enfants: Mélanie, Jean-François, Stéphanie, Caroline, Mathieu, Vanessa, Geneviève, Marilou, Simon, Maude, Thomas, Samuel Charleen; plusieurs arrière-petits-enfants; sa soeur Jeannine St-Hilaire; Gisèle St-Hilaire ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et amis à la160 RUE DE CARUFELYAMACHICHEsamedi jour de la célébration à partir de 9h30. Une célébration de la Parole aura lieu à la maison funéraire le samedi 16 décembre 2017 à 11h.Les cendres seront déposées au Repos Saint-François d'Assise de Montréal.Courriel : condoleances@maisonstlouis.caSite internet : www.maisonstlouis.ca