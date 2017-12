MORIN, Pierre



À Repentigny, paisiblement, le 11 décembre 2017, à l’âge de 89 ans, est décédé M. Pierre Morin, époux de Mme Thérèse de Laplante.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Robert Loignon) et Jean (Hélène Montreuil); ses deux petits-enfants Ariane (Devon Magnuson) et François (Corey Rossi) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 15 décembre 2017 à 10h en l’église de La Purification au 445 rue Notre-Dame à Repentigny, J6A 2T3. Le service religieux sera célébré à 10h30.