CYR, Rolande



À Montréal, le 11 décembre 2017, à l’âge de 89 ans, est décédée Mme Rolande Cyr, épouse de feu M. Maurice Julien et conjointe de feu M. Gaétan Raymond.Elle laisse dans le deuil son fils Bernard, ses petits-enfants Isabelle et Joey, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 16 décembre 2017 de 18h à 20h à la:Une cérémonie aura lieu le même jour à 20h en la chapelle de la résidence funéraire.L’inhumation des cendres aura lieu au printemps 2018.Au lieu de fleurs, la famille demande des dons à la Fondation de l’hôpital Sacré-Coeur.