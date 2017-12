Agenda du week-end

Dimanche à 11 h, le Théâtre Outremont présente du théâtre opéra, Le chat botté, racontant l’histoire d’un chat qui triomphe de l’empereur Pantalon 1er. Durant tout le congé des Fêtes, on pourra aussi emmener les enfants de 3 à 6 ans voir Les petits orteils, une « parfaite première expérience théâtrale ». Consultez le site pour connaître la programmation complète.

Dans le cadre de Noël dans le parc, Louis-Jean Cormier sera à la place Émilie-Gamelin ce vendredi, à 21 h 30. On entendra de la poésie au parc des Compagnons, demain, de 19 h à 22 h et on pourra rencontrer Les fées de Noël dimanche, de 13 h à 16 h, au parc Lahaie. Consultez le site pour d’autres activités.

En passant par le Dix30

Si vous allez magasiner au Dix30, n’oubliez pas les Cabanons d’hiver, ces huit mini-boutiques éphémères qui proposent des cadeaux originaux : coussins et peluches de Velvet Moustache et autres objets signés Denis Gagnon, Coquilles, Élisabeth Fortin, Luc Pinet. C’est à l’oasis urbaine, sur l’avenue des Lumières. Ouvert les vendredis, de 17 h à 21 h, et les samedis et dimanches, de 11 h à 17 h.

