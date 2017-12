OUELLET, Ronald



À Terrebonne, le 11 décembre 2017, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Ronald Ouellet, époux de feu Mme Laurianne Michaud.Il laisse dans le deuil ses enfants Maryse, Sylvie (Pierre) et France (Pierre), ses petits-enfants Amélie (Carlos), Gabrielle (Réjean), Virginie (Alain), Josiane, Valérie et Mathieu, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Jeanne D'Arc, Lorraine, Félicienne, Berthier et Gisèle, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 décembre 2017 de 18h à 21h à lawww.residencefunerairestlouis.caLes funérailles auront lieu le samedi 16 décembre 2017 à 11h en l'église St-Louis-de-France de Terrebonne, 825, rue St-Louis, Terrebonne, Qc, J6W 1J7, suivies de la mise en niche au cimetière de Laval, 5505, Rang du Bas St-François, Laval, Qc H7E 4P2.Ouverture du salon samedi dès 10h.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Lanaudière, cartes disponibles au salon.