Canadien: le message des amateurs

L’équipe de Claude Julien a su terminer son calendrier 2017 à domicile sur une note victorieuse grâce à un superbe effort de Charles Hudon en prolongation, lui qui a mis la table sur le but de Tomas Plekanec.

Oui, ce même Plekanec que tant de partisans ne veulent pas voir sur la patinoire à 3 contre 3. Ce même joueur qui a brillé lors d’une situation de 3 contre 5 en deuxième période en compagnie de Jordie Benn et de Shea Weber.

Même si les Devils étaient privés de trois joueurs clés, dont leur meilleur marqueur, Taylor Hall, il a fallu que Carey Price soit à son mieux pour aider son club à arracher les deux points.

Les amateurs aimeraient toutefois le voir un peu plus démonstratif lors des salutations à la foule après une victoire...

Le Canadien est donc parvenu à mettre fin à sa séquence de trois revers devant ses partisans, qui se font de moins en moins nombreux dans les gradins. Bien sûr qu’un match contre les Devils n’est jamais alléchant, mais tout de même.

On commence à être habitué d’apercevoir du haut de la passerelle des journalistes des centaines de bancs inoccupés autour de la patinoire, dans la section des rouges.

Mais là, c’est différent. On a pu voir jeudi soir des rangées vides dans les hauteurs du Centre Bell. Dans la section 434, à titre d’exemple.

Geoff Molson ne nous fera pas croire que c’était tous des billets à l’unité qui n’avaient pas trouvé preneurs...

À prendre au sérieux

Le propriétaire peut bien raconter aux journalistes qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter devant cette baisse d’intérêt du public, je le serais à sa place. Du moins, je commencerais à me poser des questions.

Mauvais spectacle, prix des billets trop élevés, des joueurs clés qui ne produisent pas, toutes les raisons sont bonnes pour expliquer que les gradins ne sont plus remplis comme c’était le cas auparavant.

Les «fans» semblent avoir perdu la foi en cette équipe qui n’accuse pourtant que deux points de retard sur les détenteurs du troisième rang du classement dans la division Atlantique.

Il faudra voir dans quelle position se trouvera le CH lorsqu’il reviendra jouer devant son public le 2 janvier, après une séquence de sept matchs sur les patinoires adverses.

Sera-t-il encore dans la course aux séries? Pour ça, il faudrait que des gars comme Pacioretty, Galchenyuk et Drouin trouvent le fond du filet beaucoup plus souvent...