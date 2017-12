Chaque année, la première tempête, même modeste, ressemble à une expérience nouvelle sur les routes, et, pourtant, nous en traversons un paquet tous les hivers. Vous et moi savons très bien que ça va glisser, que le freinage doit être préventif et qu’il faut redoubler de méfiance envers les autres conducteurs. Ceux qu’on oublie, ce sont les nouveaux, les arrivants. Il y a les jeunes qui en sont à leurs premières expériences sur de la neige ou de la glace, mais il y a aussi les migrants qui arrivent à grand déploiement depuis trois ans et qui, eux, n’avaient pratiquement jamais vu de neige avant. Il y a la chaussée, mais il y a aussi la visibilité, l’influence des vents souvent violents. Il faut aussi ajouter les conducteurs dans de nouvelles conditions. Pensez aux nouveaux chauffeurs d’autobus, à ceux qui débutent comme chauffeurs de camion. Imaginez-vous un instant sur la glace vive au volant d’un camion traînant une remorque de 45 pieds ballottée par le vent.