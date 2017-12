Comment lutter contre le sexisme en entreprise ?

Anabel Cossette Civitella — 37e AVENUE

Le sexisme est toujours présent pour les travailleuses. Existe-t-il des moyens que l’entreprise peut mettre en place pour lutter contre ce fléau ?

En réunion autour d’une table avec des collègues, une professionnelle intervient auprès de son supérieur qui a le regard baladeur. Elle lui lance : « Pourrais-tu cesser de regarder mes seins, s.v.p. ? »

Cette anecdote n’est pas fictive. Quand François Courcy, psychologue organisationnel et expert du harcèlement en milieu de travail, relate l’événement, il ne mâche pas ses mots : « Ce genre d’intervention suscite immédiatement la honte. Et c’est ce qui fonctionne ! » Si l’effet n’est pas complètement permanent, il peut être suffisamment dissuasif pour améliorer le climat de travail dans une entreprise où des individus se croient encore permis de considérer les femmes comme des objets.

Pour éviter ce genre de situation et éradiquer le problème en amont, François Courcy croit en l’adoption d’une politique d’équité basée sur les sexes, pour les entreprises. « On a aujourd’hui une compréhension plus large, plus sensible et nuancée de ce qu’est l’identité sexuelle. » Le contexte social aidant, les entreprises sont plus outillées pour mettre en place des mesures équitables pour les hommes et les femmes. Les mesures sont majoritairement en lien avec l'affichage des postes. Certaines politiques préconisent aussi un code de vie basé sur le respect entre les sexes dans la vie quotidienne, mais sans tenter de faire l'inventaire exhaustif des gestes à proscrire.

Pour que cette politique soit appliquée, il doit évidemment y avoir un effort concerté pour sensibiliser les gens à la respecter. Les mécanismes ? On peut par exemple nommer une vigile destinée à rappeler les règles en vigueur. Si quelqu’un, homme ou femme, est victime de sexisme, elle sait à qui s’adresser pour le dénoncer. On peut aussi établir une chaîne, entre l’employé plaignant, les

ressources humaines et le supérieur immédiat, pour que le problème soit rapporté facilement en haut lieu.

« Les patrons doivent montrer l’exemple », signale aussi François Courcy. En étant en situation d’autorité, le cadre se doit d’être attentif à ses propres préjugés ou ses propres travers. Ne pas avoir le regard baladeur en fait partie.