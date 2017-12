THIBAULT-BERGERON, Yvonne



À la Cité de la Santé de Laval, le 9 décembre 2017, à l’âge de 83 ans, est décédée Mme Yvonne Thibault, épouse de feu M. Bertrand Bergeron.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain, Yves, Stéphane, Patrick, Nathalie, Isabelle et leurs conjoints, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les membres de la famille accueilleront parents et amis le samedi 16 décembre 2017 dès 10h à l’église St-Chrysostome, 608, Notre-Dame, St-Chrysostome, où les funérailles seront célébrées à 11h.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés; formulaires disponibles à l’église.Professionnalisme certifiéBNQ 9700-699