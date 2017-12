FUENTES, Mathilde

(née Gomez)



À Saint-Jean-sur-Richelieu, autrefois de Fabreville, Laval, le 12 décembre 2017, à l’âge de 89 ans, est décédée Mme Mathilde Gomez, épouse de feu Emmanuel Fuentes.Précédé de son fils Robert, elle laisse dans le deuil ses enfants Martine (Robert), Guy (Louise), Patrick (Marie-Paule), André (Daniel) et Frédéric (Marie-Josée) ainsi que ses neuf petits-enfants, ses quatre arrière-petits-enfants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 décembre de 13h à 17h au:FABREVILLE, LAVAL (450) 473-5934