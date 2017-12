BARBIER, Claude



À Montréal, le dimanche 10 décembre 2017 est décédé, à l'âge de 68 ans, Claude Barbier, époux de Monique Beaulieu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Marie-Claude, Nadine, son petit-fils Antoine, son frère Gilles, sa soeur Lucie (Raymond), son beau-frère Gilles (Denise), ses neveux et nièces Brigitte-Anne, Virginie, Myriam, Alexandre, Julie-Anne et Robin-Pierre, ses nombreux cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 15 décembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h, et samedi à compter 8h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 10h en l'église Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, 8200 St-Hubert, angle Mistral.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Père Raymond Bernier, Patro Le Prevost, seraient appréciés.