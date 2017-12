Déneiger Montréal : Un véritable tour de force

Comme toutes les villes du Québec, Montréal n’échappera pas aux bordées de neige encore cette année. L’an passé, c’est 15 millions de mètres cubes qui ont été ramassés, soit l’équivalent de huit stades olympiques. Les opérations de déneigement sont donc d’envergure et demandent patience et coopération de la part des citoyens.

Les opérations de déneigement ont deux objectifs : sécuriser les déplacements et assurer la meilleure mobilité possible aux quatre coins de la ville.

Selon les conditions météo, on procédera à l’épandage de fondants et d’abrasifs, au déblaiement ou au chargement de la neige. Or, saviez-vous que le réseau routier de Montréal représente environ 11 000 km, soit 4100 km de trottoirs et 6550 km de chaussées, ce qui représente 18 fois l’aller-retour Montréal-Québec? Déneiger la ville nécessite donc une grande logistique et la collaboration de tous.

Denis Labine

Les priorités des opérations

Dès les premiers centimètres de neige, on procède au déblayage du réseau de transport en commun, puis des artères principales, des rues accueillant des hôpitaux ou des écoles et des débarcadères des personnes à mobilité réduite, pour terminer par les rues commerciales locales et les secteurs résidentiels à faible débit de circulation.

Lors de chutes de neige importantes, le chargement est aussitôt enclenché. Une telle opération nécessite un minimum de quatre jours de travail. Si entre-temps une deuxième tempête survient, le chargement est arrêté pour reprendre le déblaiement de manière à assurer le dégagement des routes pour les véhicules d’urgence et la circulation de la population.

Lors des opérations de chargement, assurez-vous de déplacer votre véhicule afin de respecter les heures d’interdiction de stationnement indiquées sur les panneaux orange. Chaque véhicule remorqué retarde l’intervention d’une à deux minutes. Étant donné que, l’an dernier, 43 000 véhicules ont été remorqués, l’incidence sur la progression de chacune des équipes de chargement est importante!

Petits conseils pour jouir de l’hiver

Avant tout, soyez prudent dans vos déplacements. Si vous le pouvez, utilisez le transport en commun. Et surtout, profitez-en pour goûter aux joies de l’hiver. Des patinoires sont offertes dans de nombreux parcs de la ville, et plusieurs pistes de ski de fond sont aussi accessibles pour votre plus grand plaisir.

Et pour terminer, consultez Info-Neige MTL, une application mobile offerte sur iOS et Android, qui vous indiquera les secteurs où la circulation ou le stationnement seront plus difficiles, et donc à éviter si possible.

