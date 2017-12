Deux prises... contre la Formule électrique

Les mauvaises nouvelles s’accumulent dans le dossier de la Formule électrique, si bien que la deuxième édition de la course, prévue les 28 et 29 juillet 2018 à Montréal, pourrait être carrément rayée du calendrier.

Si la nouvelle mairesse Valérie Plante avait maintes et maintes fois répété qu’elle souhaitait que l’événement soit déplacé du centre-ville vers le circuit Gilles-Villeneuve, elle réalise, plus que jamais, que cette promesse électorale, qui a d’ailleurs motivé sa victoire le mois dernier, ne tient pas la route.

« La nouvelle administration de la Ville de Montréal nous a effectivement contactés récemment pour savoir si la course pouvait avoir lieu au circuit Gilles-Villeneuve, a relaté le président de la Société du parc Jean-Drapeau, Ronald Cyr, en entrevue au Journal. Mais nous lui avons expliqué que c’était impossible de la présenter à cet endroit l’été prochain. »

Travaux et spectacles

Au lendemain de l’élection de Plante, Le Journal avait déjà affirmé que l’épreuve ne pouvait être organisée sur le site du Grand Prix du Canada, en raison des travaux majeurs de réfection des infrastructures du site dans la zone des paddocks et de la tenue de spectacles à l’extrémité est du tracé de F1.

« Je lui ai expliqué l’ensemble des travaux qu’il fallait effectuer au circuit Gilles-Villeneuve avec la déconstruction des garages, sans oublier les événements culturels qui y seront présentés et les cyclistes qui veulent profiter des installations, a indiqué Cyr. Tous ces facteurs rendaient cette possibilité impossible, et ils ont compris.

Par contre, a-t-il poursuivi, je leur ai démontré toute l’ouverture pour 2019, et s’il y a une volonté de le faire nous sommes très ouverts, tout en leur mentionnant que, pour accueillir la FE, des travaux seraient nécessaires. »

Il serait notamment impossible de faire rouler les monoplaces électriques sur toute la longueur du tracé d’un peu plus de quatre kilomètres, en raison de l’autonomie limitée des batteries. On pourrait n’utiliser qu’une portion de la piste, à l’ouest du Casino, qu’il faudrait cependant délimiter par des murets de protection et autres modifications qui engendreraient évidemment des coûts.