DE REPENTIGNY, André



À Montréal, le samedi 28 octobre 2017 est décédé, à l'âge de 90 ans, André de Repentigny.Il laisse dans le deuil ses enfants Michèle (Sylvain Pigeon), Marc (feu Monique Lebreux) et Martin (Lesley Corbett), ses petits-enfants François de Repentigny, Félix Pigeon et Katherine de Repentigny, ses frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles seront célébrées le lundi 18 décembre 2017, à 11h30 en l'église Ste-Madeleine d'Outremont située au 750, avenue Outremont, Montréal. La famille y accueillera également parents et amis à partir de 10h30.