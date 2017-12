RICHARD, Jocelyne



À Saint-Jérôme, le 9 décembre 2017, à l’âge de 64 ans, est décédée Mme Jocelyne Richard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Julie Lauzière (Stéphane Héroufosse) et Francis Lauzière (Catherine Dean), ses petits-enfants Anthony et Alexandra, son cousin Alain Richard, sa cousine Micheline Vidal ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 décembre 2017 de 10h à midi et de 13h à 16h au salon de la400, PLACE DU CURÉ-LABELLEST-JÉRÔMEwww.maisontrudel.comUne liturgie aura lieu au salon cette même journée, à 16h.Des dons à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord seraient appréciés (formulaires disponibles au salon ou sur pallia-vie.ca).