Étude : le sexisme serait l’une des causes de l’inégalité salariale

Anabel Cossette Civitella — 37e AVENUE

Même si les comportements machistes ont diminué dans les milieux de travail, il n’en demeure pas moins que le sexisme moderne existe encore. Pour mettre au jour les grandes tendances reliées à l’égalité entre les genres, la firme Havas a effectué une étude d’opinion.

En matière d’égalité, même si les participants interrogés croient qu’hommes et femmes sont aussi intelligents, honnêtes, travaillants, responsables, créatifs et dignes de confiance, seulement trois personnes sur quatre croient que les femmes font d’aussi bons patrons que les hommes. Un peu plus de 60 % des répondants considéraient qu’il n’y a pas assez de femmes aux postes de direction.

Selon les répondants, le salaire encore inégal entre hommes et femmes s’explique par trois principales raisons. Les préjugés sexistes demeurent, les femmes ne négocient pas ou ne défendent pas leur droit à un meilleur salaire et ce sont les hommes qui imposent encore et toujours les règles. Preuve qu’il reste encore de la sensibilisation à faire, même du côté des dames ? À 91 %, les femmes de l’étude sont « fortement d’accord » lorsqu’on leur demande si les femmes et les hommes qui occupent un même poste devraient avoir le même salaire. Les hommes répondent dans le même sens à 84 %.