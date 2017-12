Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma : La Forme de l’Eau

Ce plus récent film du réalisateur mexicain Guillermo del Toro, notamment connu pour Le Labyrinthe de Pan et Hellboy, est un conte fantastique qui raconte l’histoire d’une femme muette. À l’époque de la Guerre froide, elle se prend d’amitié et tombe amoureuse d’une créature mi-homme mi-poisson enfermée dans un centre de recherche américain par des scientifiques étudiant l’étrange spécimen. Le film a déjà été nominé dans sept catégories de la cérémonie des Golden Globes, dont celui du meilleur film dramatique. *En salle dès aujourd’hui

Je sors

Musique : Tire le coyote

Photo Courtoisie

L’artiste sherbrookois est en supplémentaire ce soir à Montréal pour notamment présenter Désherbage, son plus récent album sorti en septembre dernier. Ce projet est le quatrième album studio du musicien et chanteur folk à la voix unique. L’auteur-compositeur-interprète est reconnu pour ses paroles plutôt rudes et son style musical apaisant qui forme un mixte musical très intéressant. *Ce soir à 20h au cabaret La Tulipe, 4530 avenue Papineau

Théâtre : Enfant insignifiant !

Photo Courtoisie

L’œuvre de Michel Tremblay est de retour au théâtre avec cette toute nouvelle pièce adaptée de son livre Conversations avec un enfant curieux. Le spectacle racontant l’histoire d’un Michel Tremblay à différent stade de sa vie compte entre autres sur le jeu des comédiens Henri Chassé, Guylaine Tremblay, Sylvain Marcel et Gwendoline Côté. *Ce soir à 20h et demain à 16h au Théâtre Jean-Duceppe, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Musique : Gab Paquet

Photo Courtoisie

Le chanteur et charmeur d’une autre époque Gab Paquet est de passage au Divan Orange ce soir pour vous ramener au temps où les chansons d’amour de Michel Louvain et Mario Pelchat séduisaient le Québec au grand complet. Le groupe Miss Sassoueur et Les Sassys seront aussi de la partie pour une soirée qui sortira de l’ordinaire. *Ce soir à 21h au Divan Orange, 4234 boulevard Saint-Laurent

Danse : Casse-Noisette

Photo Courtoisie

Ce classique des Fêtes raconte l’histoire de Clara qui parcourt le Pays des Neiges et le Royaume des friandises pour rencontrer de nombreux personnages surprenants. Ce récit est tiré du conte de l’écrivain allemand Ernst Theodor Amadeus Hoffmann et a été adapté par le romancier français Alexandre Dumas. *Demain à 14h et 19h30 et dimanche à 14h à la salle Wilfrid-Pelletier, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Musique : Louis-Jean Cormier

Photo Courtoisie

Ce spectacle en plein centre-ville de l’auteur-compositeur-interprète de Sept-Îles devenu un incontournable de la scène musicale québécoise depuis maintenant plusieurs années est gratuit. L’ancien chanteur de Karkwa et ancien « coach » de l’émission La Voix sera précédé par Guilhem Valayé et le groupe Les Obsédés du Monde. *Ce soir à 21h au Parc Émilie-Gamelin, 1500 rue Berri

Je reste

Album : Revival d’Eminem

Photo Courtoisie

L’un des rappeurs les plus connus de la planète est de retour cette fois-ci avec un projet parfois aux sujets un peu plus engagé auquel l’artiste jadis allant sous le nom de Slim Shaddy a habitué le public avec ses derniers albums. Ce neuvième disque compte sur la participation de plusieurs grosses pointures du monde musical comme Beyonce, Ed Sheeran et Alicia Keys. *Sorti aujourd’hui

DVD : Kingsman : Le Cercle d’Or

Photo Courtoisie

Cette comédie d’action mettant en vedette Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton et Channing Tatum joue sur la formule recyclée de l’agent secret vivant des aventures rocambolesques partout sur la planète. Cette suite de « Kingsman : Services secrets » sortie en 2015 plaira aux amateurs du premier opus, mais ne sera probablement pas nommé comme le meilleur film du réalisateur Matthew Vaughn. *Sorti le 12 décembre

Télé : Astérix et Cléopâtre

Photo Courtoisie

Qui dit temps des Fêtes dit ciné-cadeau. Les amateurs de ces films à voir et à revoir seront comblés ce soir avec la présentation de ce classique d’animation. En voyage cette fois-ci en Égypte pour aider un pauvre architecte, Astérix et Obélix visiteront les pyramides, rencontreront la souveraine au nez unique et bien entendu, se disputeront avec les légions de César aidés d’un peu de potion magique. *Ce soir à 18h30 sur Télé Québec