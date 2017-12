La force des jeunes

Les Devils ont gagné deux loteries différentes au cours de la saison morte. Ils ont remporté celle pour le premier choix au repêchage avec Nico Hischier, mais aussi celle pour le derby de Will Butcher, le vainqueur du trophée Hobey-Baker, qui est devenu joueur autonome sans compensation en refusant de signer un contrat avec l’Avalanche du Colorado.

À 18 et 22 ans respectivement, Hischier et Butcher ont rapidement joué un rôle clé chez les Devils. Malgré son jeune âge, Hischier a reçu le mandat de patrouiller le poste de premier centre, tandis que Butcher sert de général à la pointe en supériorité numérique.

John Hynes reconnaît l’impact des deux jeunes au sein de son équipe. Le Suédois Jesper Bratt, un choix de 6e tour en 2016, fait aussi partie des belles trouvailles chez les Devils. Il occupe le deuxième rang des marqueurs de l’équipe avec 21 points, soit un de plus que Hischier et Butcher.

« Quand tu as de bons joueurs et de bonnes personnes, c’est déjà un bon départ, a rappelé l’entraîneur en chef des Devils. Nos jeunes ont les priorités à la bonne place. Ils ont les intérêts de l’équipe en premier. Nous avons aussi une identité bien définie et les joueurs ont acheté le système. C’est plus facile dans un environnement de la sorte. »

Pas loin des autres prodiges

En entrevue téléphonique au Journal, Alain Nasreddine a fait l’éloge de Hischier, le premier joueur d’origine suisse à devenir un premier de classe au repêchage.

« Tu ne peux jamais être certain, même pour un premier choix au total, a dit l’adjoint à Hynes. Il y avait beaucoup d’experts qui parlaient de Nolan Patrick comme le futur premier choix. Je donne crédit aux recruteurs des Devils. Ils ont choisi le bon joueur et en disant ça je ne veux rien enlever à Patrick.

« On disait toujours qu’il n’y avait pas un McDavid, un Matthews ou un Laine pour le repêchage de 2017, mais Hischier n’est pas si loin d’eux, a continué Nasreddine. Il a un talent exceptionnel. Il a remplacé Travis Zajac pendant sa blessure. À 18 ans, il se retrouvait comme le premier centre de notre équipe. Il affronte les meilleurs défenseurs et les meilleurs trios défensifs des autres équipes. Je trouve ça incroyable ce qu’il a accompli depuis le début de l’année. Il a une maturité dans son jeu, il est aussi alerte défensivement qu’offensivement. »

Nasreddine est également charmé par la personnalité du Suisse.

« Nico parle toujours de l’équipe, il est vraiment humble. Et il ne sort pas des réponses clichés ou classiques, c’est vraiment ce qu’il pense. Il pourrait ne pas avoir de point pendant cinq matchs, mais si nous gagnons, il restera aussi heureux. »

Du plaisir

À quelques heures du match contre le Canadien, Hischier a répondu aux questions des journalistes quelques minutes après Hynes. La modestie était frappante dans ses réponses.

« C’est vrai que la LNH est une ligue difficile, mais c’est aussi plaisant d’y jouer, a affirmé l’ancien des Mooseheads de Halifax. Je cherche simplement à travailler le plus fort possible afin d’aider mon équipe à gagner. C’est tout ce que je veux faire. Je m’amuse depuis le début de la saison et je reçois l’aide de mes coéquipiers. »

La pression et les attentes reliées à un tout premier choix au repêchage ne semblent pas l’étouffer.

« Je dois seulement jouer au hockey, a-t-il répliqué. Je n’y pense pas. Ce que l’entraîneur et l’équipe disent, c’est tout ce qui importe. »

À Montréal, Michel Therrien et maintenant Claude Julien ont toujours dit que la position de centre restait la plus difficile à enseigner à un jeune attaquant. Alex Galchenyuk a entendu souvent cette phrase. Pour les Devils, c’est une histoire différente avec Hischier qui est le centre le plus utilisé de l’équipe malgré ses 18 ans.

« Je lui fais confiance complètement, a affirmé Hynes. Dès le jour du repêchage, nous lui avons parlé de ses responsabilités comme centre, autant Ray Shero que moi. Nico nous rappelait que son modèle était Pavel Datsyuk. Quand tu penses à Datsyuk, il était un des centres les plus complets de la LNH. Oui, il est jeune à 18 ans, mais il a une grande maturité émotivement et mentalement. Il comprend comment jouer sans la rondelle. Je peux lui faire confiance. »