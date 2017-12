Laurent Dubreuil ne tient rien pour acquis

Les sélections olympiques canadiennes pour le patinage de vitesse longue piste auront lieu à Calgary du 4 au 9 janvier prochain.

Si Alex Boisvert-Lacroix, de Sherbrooke, a déjà confirmé sa place à Pyeongchang avec ses deux victoires sur 500 m cette saison en Coupe du monde et sa cinquième place au classement général du 500 m, il en est tout autrement pour Laurent Dubreuil, de Lévis, qui doit encore gagner son billet même s'il a triomphé à la première Coupe du monde de la saison à Heerenveen, aux Pays-Bas.

C'est au cours des trois autres Coupes du monde qu'il a eu des ratées.

«J'ai commencé fort et fini faible, mais c'est la première fois que j'étais frappé par un rhume deux fois dans le même mois», indique Dubreuil en entrevue à TVA Sports.

Dubreuil est toujours enrhumé et va même passer des tests plus approfondis dans les prochains jours.

«On ne laissera pas la place à l'incertitude et à l'interprétation. Je suis très content que les sélections ne se tiennent pas ce week-end», raconte-t-il.

Dubreuil a deux scénarios en tête

Et en dépit de tout cela, son niveau de confiance n'est pas plus élevé qu'à la dernière sélection olympique canadienne en 2014.

«Non, parce qu’il y avait quatre places disponibles en 2014 et cette fois-ci c’est trois, et le niveau est tellement plus élevé. Je sais que ça va prendre une bonne course et que de très bons coureurs ne seront pas aux Olympiques», observe-t-il.

Réaliste, Dubreuil a déjà deux scénarios en tête à l'issue des sélections.

«C’est sûr que je souhaite me qualifier, mais sinon la vie continue, comme on dit, car je l'ai vécu en 2014. Tu te réveilles le lendemain matin et tu crois que ta vie est finie, mais trois mois plus tard tu passes par-dessus et tu te dis que c’est juste du sport et qu’il y a pire que ça dans la vie.

«Le fait demeure que c’est mon objectif et j'ai aussi l'objectif de bien faire là-bas», ajoute Dubreuil, qui souhaite sans doute revivre l'ivresse de la victoire.