Québec donnera suite au rapport

Le gouvernement Couillard se dit prêt à légiférer pour protéger les journalistes ainsi que leurs sources et assurer l’indépendance des corps policiers par rapport aux élus.

«C’est un travail législatif important, bien sûr, sur lequel on va commencer à travailler dès le début de l’année 2018», a soutenu le premier ministre, Philippe Couillard, en marge d’un autre événement à Québec.

Plus tôt, ses ministres de la Sécurité publique et de la Justice se sont engagés à donner suite aux deux recommandations phares du rapport de la commission Chamberland.

«Les équipes vont évaluer de quelle façon on pourra y donner suite», a assuré la ministre Stéphanie Vallée. «Les tribunaux ont reconnu cette protection des sources journalistiques, maintenant il faut s’assurer que cette protection reconnue par la Cour suprême puisse être mise en œuvre», a-t-elle ajouté.

Plus d’indépendance

Même son de cloche du côté de son collègue Martin Coiteux qui, dans une volonté de «transparence» et de «confiance du public», estime «nécessaire» de mieux encadrer les liens entre les élus et les corps policiers. «On veut l’indépendance des enquêtes. Si on peut renforcer davantage cette indépendance, pourquoi pas?»

Un processus de nomination «rigoureusement indépendant» des directeurs de police par un comité de sélection pourrait notamment aider à créer ce fossé, a-t-il illustré. «C’est vraiment là-dessus qu’on va plancher», a signifié le ministre de la Sécurité publique, qui compte s’inspirer du processus actuel de nomination du directeur aux poursuites criminelles et pénales.

Changements législatifs

Des modifications législatives devront être apportées mais aucune échéance n’a été fixée pour arriver à cette fin.

«On va déposer le projet de loi, si on est capable de le faire, le plus rapidement possible », a indiqué Philippe Couillard.

Si une législation sur la protection des sources journalistiques n’est pas encore chose faite au Québec, la Chambre des communes a adopté en octobre une loi qui permet aux journalistes, dans certaines circonstances, de ne pas divulguer un renseignement ou document susceptible d’identifier une source.

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec suivra de près l’application des recommandations par le gouvernement.

«J’ai encore en mémoire la Commission Charbonneau, où on avait dit qu’on adopterait toutes les recommandations et il y en a encore qui n’ont pas été adoptées», a expliqué le président, Stéphane Giroux.

Le député de la CAQ, Simon Jolin-Barette, invite le gouvernement à «étudier rapidement les recommandations de la commission» afin de «rétablir la confiance des Québécois envers ses institutions».

Pour sa part, le Parti québécois s’est dit «ouvert à collaborer» afin d’améliorer la protection des sources journalistiques.

– Avec la collaboration de Pascal Dugas Bourdon, l'Agence QMI, et Hugo Duchaine

Le rapport en 8 points

1. Immunité pour les journalistes

La première recommandation est d’offrir une immunité aux journalistes pour protéger la confidentialité de leurs sources, et aussi de tout leur matériel, comme les notes ou documents. Ainsi, une nouvelle loi protégerait toute l’information recueillie dans le cadre de leur travail. « Le journaliste a le droit de se taire », doit dire cette loi, selon le rapport déposé hier. L’immunité pourrait être levée dans certaines exceptions, comme lorsqu’elle constitue une injustice.

2. Séparer la police et le politique

2Il faut assurer l’indépendance des corps policiers. Le rapport propose des lois pour bien encadrer les communications directes entre la police et les élus. Même si rien dans les témoignages entendus à la commission ne démontre que des enquêtes ont été réclamées par des politiciens après les fuites dans les médias. La commission veut éviter que les appels et les questions d’un élu soient perçus « comme des ordres ». L’ex-maire de Montréal Denis Coderre avait notamment pris le téléphone pour « péter sa coche » directement dans l’oreille du chef du SPVM à la suite de fuites dans les médias.

3. Travail des policiers critiqué

3Les policiers qui ont espionné des journalistes ont fait preuve d’un « manque de sensibilité, de connaissances et de précautions », conclut le rapport. Des policiers ont affirmé devant la commission qu’ils ignoraient que les journalistes devaient bénéficier d’une protection — comme l’a indiqué la Cour suprême — que n’ont pas les criminels pour assurer la confidentialité de leurs sources. Le président a néanmoins pris soin d’ajouter qu’il n’avait pas le mandat de blâmer qui que ce soit. « Les enquêtes se sont déroulées dans le respect du cadre législatif en vigueur. Selon la preuve, le choix des moyens d’enquête se défendait », peut-on lire.

4. Plus de formation et supervision

La commission recommande plus de formation et de supervision pour les policiers chargés d’enquêter sur des journalistes ou qui doivent faire des demandes de mandats auprès des juges. Mais elle suggère d’obliger les enquêteurs à parfaire leur formation pour ce qui est des enjeux de la protection de la vie privée.

5. Mandats trop faciles ?

Le rapport souligne que plus de 18 000 demandes d’autorisations judiciaires, des mandats pour espionner les appels, par exemple, ont été acceptées par les juges de paix au Québec en 2016. Des critiques soulevées devant la commission affirmaient que ces mandats étaient trop faciles à obtenir pour les policiers, avec des juges qui signent aveuglément. Il est impossible de savoir combien de demandes ont pu être refusées, puisque seules celles qui sont acceptées obtiennent un numéro de dossier. Mais la commission accorde sa confiance aux juges de paix et ne critique aucunement leur travail.

6. Moins de mandats intrusifs

6La commission s’inquiète de l’obtention systématique et répétitive d’informations qui permettent de savoir où et à qui les journalistes épiés ont parlé au téléphone. Ils ont reçu des données de localisation des tours de transmission cellulaire pour chaque appel pendant plusieurs années. La commission propose d’obliger les corps policiers à limiter le recours à ces renseignements, à moins qu’ils soient essentiels.

7. Pas de mauvaises intentions

« Certains ont parlé d’erreurs flagrantes ou grossières, de lacunes, d’omissions et de déficiences dans les dénonciations et les déclarations sous serment qui les accompagnent. Il s’agit d’une conclusion sans nuances que la commission ne partage pas », écrit celle-ci. Elle fait ainsi référence aux ragots non fondés utilisés dans des déclarations sous serment. Des policiers avaient notamment allégué une relation intime entre une journaliste et un policier comme motif d’enquête, ou qu’un autre laissait filtrer de l’information parce qu’il espérait coucher avec une journaliste. Par contre, la commission soutient que des erreurs ont été commises.

8. Ne pas décourager les lanceurs d’alertes

La commissaire Guylaine Bachand a fait un plaidoyer pour demander au public de continuer de s’adresser aux médias afin de dénoncer des injustices. « Nous souhaitons que les mesures que nous suggérons puissent nourrir la confiance du public qui souhaite continuer à dénoncer certaines situations aux médias », a-t-elle affirmé. La spécialiste en droit des médias a dit espérer que les journalistes puissent continuer de faire leur travail en toute liberté et qu’ils puissent continuer d’informer la population. ccorde sa confiance aux juges de paix et ne critique aucunement leur travail.

Pourquoi avoir créé cette commission ?

À l’automne 2016, les médias ont révélé qu’une dizaine de journalistes avaient été épiés par des policiers voulant dénicher leurs sources. Des reporters du Journal de Montréal, du Journal de Québec, de La Presse et de Radio-Canada, entre autres, avaient notamment vu leurs appels entrants et sortants passés au peigne fin. Autant la Sûreté du Québec que les policiers de Montréal et Laval avaient obtenu des mandats de juges de paix pour le faire. Les enquêtes visaient à trouver les policiers qui coulaient de l’information. Les médias y ont vu une attaque contre la liberté de presse, alors que des jugements de la Cour suprême reconnaissent la protection des sources journalistiques. Le gouvernement provincial a mandaté le juge Jacques Chamberland et les commissaires Alexandre Matte et Guylaine Bachand pour faire la lumière. Il y a eu 34 jours d’audience, 74 témoins entendus et plus de 300 documents déposés en preuve.

Les témoins entendus

Les témoins entendus à la commission Chamberland incluent l’ex-maire de Montréal Denis Coderre, le député et ex-ministre de la Sécurité publique Stéphane Bergeron, l’ex-patron des affaires internes à la police de Montréal Costa Labos, l’ex-chef du SPVM Philippe Pichet, le nouveau chef du SPVM, alors à la tête de la Sûreté du Québec, Martin Prud’homme, et l’enquêteur du SPVM Normand Borduas.