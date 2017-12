Les coups de cœur d'Yves Ulysse Junior

Samedi soir, le boxeur québécois David Lemieux montera sur le ring pour affronter le champion britannique Billy Joe Sanders. Toutefois, avant le combat principal, la relève Yves-Ulysse Junior affrontera l’aspirant Cletus Seldin. Il est aussi le protégé de Camille Estephan (président de la boîte Eye of the Tiger Management) qui lui ouvre les portes d’une grande carrière, car Ulysse se trouve dans la mire du grand réseau de boxe américain HBO. Ayant grandi dans Montréal-Nord, l’athlète de 29 ans nous fait découvrir plusieurs de ses endroits favoris du quartier.

Le restaurant préféré ?

Je vais dire Méli-Mélo, qui est un casse-croûte de cuisine haïtienne. J’y vais aussi depuis que je suis tout petit. Avec la boxe, il m’arrive moins d’y aller, mais pour manger un plat typique haïtien c’est au Méli-Mélo qu’il faut aller. Enfin, tout se trouve dans le quartier où j’habite.

L’endroit où s’entraîner ?

Je m’entraîne au Club de Boxe Champions, qui est sur la rue Bélanger, dans l’arrondissement Saint-Michel. Je considère ce gym comme ma deuxième maison. C’est là où j’ai bâti ma carrière. Mes entraîneurs me soumettent à différents types d’entraînement. Je m’entraîne jour et soir. Une journée typique ressemble à la préparation physique le matin, de la physiothérapie en début d’après-midi, puis une séance avec un psychologue sportif, en milieu d’après-midi. Ensuite, il y a un repos. Finalement, il y a une séance d’entraînements divers, le soir. Tout dépend ce qu’on travaille cette journée-là, mais ça se résume à deux heures d’entraînement l’avant-midi et deux autres heures en soirée. Il y a aussi des jours où je préfère jouer au basketball pour le cardio. Je m’entraîne aussi au Centre Claude-Robillard, qui est reconnu chez les boxeurs. Enfin, je dois me présenter au gymnase, tous les jours !

Une adresse secrète à découvrir ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais Montréal-Nord possède plein de terrains de basketball. Je joue souvent au centre Patro Le Prévost sur Christophe-Colomb. C’est d’abord un centre communautaire qui accueille des jeunes et là où on peut pratiquer des sports.

Il y a aussi « Louis-Jo » (la polyvalente Louis-Joseph Papineau) et Reine-Marie, qui sont des écoles dans le quartier Montréal-Nord qui ont des centres sportifs avec des terrains de basketball, très populaires auprès des jeunes. Ça me permet aussi de les rencontrer. Ils se disent : « Wow, c’est quelqu’un qui passe à la télé, mais qui habite encore notre quartier et qui n’a pas la grosse tête ! » De cette façon, je souhaite donner aux jeunes de l’espoir et j’espère les garder dans la droiture. Je trouve que le sport apporte aux jeunes de la discipline, de la maturité et enfin des ambitions.

L’événement culturel le plus couru à Montréal ?

C’est une réponse plate que vais donner, mais c’est la boxe. C’est ma première passion. J’assiste à tous les combats de boxe à Montréal et si je ne suis pas là physiquement, je me prépare à la maison et je commande le gala. Le dernier que j’ai vu est celui de Vasyl Lomachenko contre Guillermo Rigondeaux, la semaine dernière. Je suis simplement obsédé par ce sport. Regarder les autres boxeurs me permet de mieux comprendre. La boxe est populaire à Montréal et c’est tant mieux !

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

Je trouve qu’il y a une tranquillité d’esprit à Montréal que l’on ne trouve pas ailleurs. On est bien. On est en sécurité. Il y a aussi la paix, c’est-à-dire qu’on ne vit pas de guerres ou de tensions du gouvernement. De plus, tu peux très bien vivre à Montréal, sans être millionnaire. Il est encore possible à Montréal d’être propriétaire d’un terrain, lorsqu’on a un revenu moyen, chose qui est impossible à Londres, par exemple. On est chanceux de pouvoir bien vivre ici... surtout pour la classe moyenne, comparativement à d’autres grandes métropoles. Essayez d’être propriétaire à New York ! Seulement la classe des riches peut se le permettre.