Les femmes sont toujours victimes de sexisme au travail

Anabel Cossette Civitella - 37e AVENUE

Moins visibles qu’au temps de nos parents, les commentaires et les comportements sexistes modernes laissent encore des traces. La confiance en soi des personnes discriminées sur la base de leur sexe et le climat de travail en ressentent les effets pernicieux.

« L’attribution des défis, modulés en fonction du sexe, c’est bien là une forme de sexisme moderne », signale François Courcy, psychologue organisationnel et spécialiste du harcèlement en milieu de travail. Pour expliquer son point, l’expert relate le cas d’une jeune professionnelle incapable de se faire confier des projets d’une durée de plus d’un an. « Elle avait dit en entrevue d’embauche qu’elle voulait avoir des enfants, explique François Courcy. Elle a donc conclu qu’on ne lui octroyait pas de projets importants au cas où elle tomberait enceinte. » Ici, les employeurs s’évitent des soucis en la faisant travailler sur des projets de courte durée, mais entachent certainement la motivation au travail de la professionnelle.

Une figure maternelle

Dans certaines situations, ce n’est pas nécessairement la mauvaise volonté qui entraîne des comportements sexistes. « Le sexisme positif [faciliter l’accès à l’emploi d’un sexe ou l’autre, par exemple] crée aussi un malaise », soulève François Courcy. De plus, il mentionne le cas où on ne laisse pas les femmes occuper un certain poste par peur du danger. « Les endroits où ça brasse plus, dans le secteur de la construction par exemple, on envoie des hommes gérer des problèmes de harcèlement sur le terrain... alors qu’à mon sens, une femme passerait beaucoup mieux. » Selon l’expert, on continue de voir la femme comme une figure maternelle, ce qui explique qu’on tente de la protéger. Or, les conséquences sur les femmes sont multiples. « Certaines femmes enragent de ces situations ! Elles se demandent pourquoi elles auraient besoin d’être protégées, car elles se sentent capables de faire face aux situations dites dangereuses », continue François Courcy.

Les blagues déplacées

François Courcy admet qu’il y a de moins en moins de blagues déplacées en milieu de travail, par exemple. Ce qui est encore très présent, c’est toutefois l’« objectification » du corps de la femme, par le biais de regards baladeurs. « Les regards dans le décolleté existent encore. Les gens qui le font se croient subtils, mais ils ne le sont pas du tout ! » Les conséquences pour la femme sont multiples ; elle peut notamment se questionner sur les raisons de son embauche, sur la qualité de l’écoute de son interlocuteur et, finalement, se sentir comme un morceau de viande.

Quoique les femmes soient les premières victimes du sexisme, il ne faut pas non plus oublier qu’elles n’ont pas le monopole de la discrimination basée sur l’identité sexuelle. De plus en plus d’hommes, mais aussi les membres de la communauté LGBTQ+, se sentent concernés. « Traditionnellement, on a parlé du sexisme comme une discrimination à l’égard des femmes, mais cette conception est en train d’exploser », mentionne François Courcy. Et par la force du nombre de victimes et d’opposants au sexisme, on a toutes les raisons de croire que la table est mise pour combattre ce fléau.