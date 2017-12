Lettre d’appui à votre agnosticisme

Selon la Bible, Dieu a épargné Daniel dans la fosse aux lions affamés. Dieu avait aussi demandé à Abraham d’immoler son fils unique afin de vérifier à quel point Abraham lui était obéissant, mais Dieu a arrêté son bras alors qu’il s’apprêtait à poser le geste fatal.

J’ose alors vous demander où était Dieu lorsque Hitler a entrepris d’exterminer le peuple juif en martyrisant et tuant six millions d’innocents lors de la dernière guerre mondiale ? Dans un autre ordre d’idée plus intimiste, où était Dieu quand je l’ai supplié pendant 40 ans d’aider mon mari à arrêter de boire ?

En conclusion : Dieu a été inventé par l’homme pour apaiser son cœur inquiet. Même si je ne crois pas en l’existence de Dieu, ça ne m’empêche pas d’être une bonne personne. Une personne qui aide les gens dans le besoin que je croise. Ça ne m’empêche pas non plus de sauver des petits chats abandonnés et de nourrir les oiseaux en hiver.

Et comme moi je le suis, soyez rassurée Louise ainsi que tous vos lecteurs, que lorsqu’arrivera votre fin, vous irez à la même place que tous ceux qui croient en ce Dieu que l’homme a créé. Votre « Croyante si heureuse dans sa foi » était dans l’erreur en affirmant être triste pour vous qui, au moment de votre mort, ne pourriez pas bénéficier du pardon et de l’accompagnement de Dieu pour passer de cette vie à la vie éternelle.

Amanda, 80 ans

Croire que Dieu est là comme un protecteur magique de chaque individu est une façon simpliste de voir les choses chez certains croyants. Pour replacer les choses dans un contexte plus équilibré, disons que le Dieu des croyants est à l’origine de l’entièreté du système qui nous gouverne, du bien comme du mal. Il est à la fois créateur de bonheurs et de souffrances. Et ceux qui croient vraiment en lui y voient de quoi se rassurer sur le sens de la vie. Alors que ceux qui n’y croient pas cherchent ailleurs la paix de l’âme. Qui a raison ? Personne ne le sait. Mais l’important est de vivre le mieux possible ce qui nous arrive.