N’entrons pas « en somnambules dans une guerre »

TOKYO | Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis jeudi en garde contre le risque d’entrer « en somnambules dans une guerre » au sujet de la Corée du Nord, appelant à laisser une place à la diplomatie.

« La pire des choses possibles serait que nous entrions en somnambules dans une guerre qui pourrait avoir des circonstances dramatiques », a-t-il déclaré à l’occasion d’une visite à Tokyo.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté plusieurs séries de sanctions pour tenter de convaincre le pays reclus de renoncer à ses programmes balistique et nucléaire interdits.

Ces sanctions doivent être respectées « par la Corée du Nord en premier lieu, mais aussi entièrement appliqué par tous les autres pays dont le rôle est crucial », afin de parvenir « à la dénucléarisation de la péninsule coréenne », a déclaré M. Guterres.

« L’unité du Conseil de sécurité est essentielle (...) Mais il est aussi crucial de laisser la possibilité de contacts diplomatiques qui permettent à la dénucléarisation de se faire de manière pacifique », a-t-il lancé.

« Il est important que toutes les parties comprennent l’urgence qu’il y a à trouver une solution », a-t-il déclaré au cours d’un briefing plus tard dans la journée.

S’exprimant aux côtés de M. Guterres, le premier ministre japonais Shinzo Abe a appelé lui aussi à « appliquer complètement les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies » et à « un dialogue utile en vue d’une dénucléarisation ».

La semaine dernière le secrétaire général adjoint de l’ONU aux Affaires politiques, l’Américain Jeffrey Feltman, s’est rendu en Corée du Nord.

Les Nord-Coréens « sont d’accord pour considérer qu’il est important d’éviter une guerre », a affirmé Jeffrey Feltman, en évoquant « la mission la plus importante » de sa carrière. « Nous avons besoin d’une solution politique » à cette crise dans la péninsule nord-coréenne et « de réduire les tensions ». « Il n’y a pas de temps à perdre », a souligné le responsable.

Les Etats-Unis sont prêts à entamer des discussions avec la Corée du Nord « sans condition préalable », même s’ils restent déterminés à obtenir par tous les moyens, y compris militaires, que Pyongyang renonce à l’arme nucléaire, a déclaré mardi le secrétaire d’État américain Rex Tillerson.

Interrogé sur les propos de M. Tillerson, M. Guterres a répondu qu’il ne « souhaitait pas faire de commentaires sur des expressions qui parfois pourraient ne pas rendre exactement la pensée » du gouvernement américain.

« Le dialogue doit avoir un but et le but pour nous est de parvenir à la dénucléarisation de la Péninsule coréenne et de manière pacifique », a souligné le secrétaire général.

Interrogé sur le fait de savoir s’il souhaiterait rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, il a répondu: « Les rencontres n’ont de sens que si elles ont une raison d’être. Je suis prêt à aller n’importe où, n’importe quand lorsque c’est utile, mais non pas (...) juste pour me trouver devant les caméras de télévision ».

« Nous sommes disponibles, mais nous ne pouvons servir de médiateurs que lorsque les deux parties acceptent notre médiation ».