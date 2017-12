Olympiades des métiers et technologies

Jeudi j’ai été choyé d’assister aux Olympiades régionales Laval-Lanaudière-Laurentides des métiers et des technologies qui ont eu lieu au CFP des Riverains. Les enseignants ont retenu 5 candidats pour chacun des secteurs en compétition, donc : en Dessin de bâtiment, en Soutien informatique et en Vente-Conseil. Les 3 médaillés d’or iront aux Olympiades québécoises en mai 2018.

Les Olympiades permettent aux jeunes de relever le défi de la compétence. L’équipe en Dessin de bâtiment était composée de Yasmine Beaudoin, Valérie Héard, Richard Perazzo, Karl Bilodeau et Sabrina Côté.

Les entraîneurs du secteur Vente-Conseil étaient Sébastien Fournier, Robert Légaré, Annie Laganière et Jean-Sébastien De Césaré.

Les jeunes s’illustrent dans des épreuves de haut niveau dans leur discipline. Le comité de juges était composé de Charles-Antoine Pelletier, Olga Kerh, Marie-Lou Roy, Julie Marcil et Alain Le Breton.

Alexandre Engloner, Alicia Lebrun, Keven Perreault-Bonin, Antoine Ridard et Pascal Noël formaient l’équipe de soutien informatique.

Le secteur Vente-Conseil était représenté par Charles-Antoine Mailhot, Gabriel Girard, Rachelle Norbrun, Tristan-Raphaël Dauphin et Samuel Melanson.

Parmi les entraîneurs il y avait Marco Laporte (SI), Marie-Lou Roy (DBT) Julie Marcil (DBT) et Younès Hadri (SI).

Johanne Prud’homme, directrice CFP des Riverains, est en compagnie de Nicole Therrien, conseillère pédagogique.

