Plus de 228 M$ de contrats d’Hydro-Québec à GE Power

Hydro-Québec a cruellement besoin des disjoncteurs et sectionneurs fabriqués par l’usine de GE Power à La Prairie. Et la multinationale le sait bien. « Pour certaines gammes de produits, nous sommes le seul fabricant au Québec », a rappelé Caroline Kozik, porte-parole de la société américaine évaluée à près de 200 milliards $.

« On n’a pas le choix. Ce sont des équipements stratégiques pour nous. On doit absolument aller les chercher quelque part. On va malheureusement devoir aller les chercher à l’extérieur du Québec parce qu’ils ne seront plus fabriqués ici », déplore Marc-Antoine Pouliot d’Hydro-Québec.