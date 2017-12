Le rêve de Harvey prend fin

ST. CATHARINES, Ontario | Équipe Canada junior a retranché six joueurs jeudi soir, après une deuxième défaite en deux soirs face aux étoiles du réseau U Sports, cette fois au compte de 4-3, et le gardien des Huskies de Rouyn-Noranda Samuel Harvey n’a pu éviter le couperet.

Le gardien de 19 ans ainsi que les défenseurs Dennis Cholowski, Logan Stanley et les attaquants Cody Glass, Kole Lind et Jonathan Ang ont été retranchés jeudi, si bien qu’il reste toujours 27 joueurs au camp final d’évaluation d’ÉCJ. Maxime Comtois (voir autre texte) et Drake Batherson ont quant à eux reçu la nouvelle qu’ils demeuraient avec l’équipe pour le match de vendredi face au Danemark.

« On m’a dit que j’avais connu un bon camp, que ça avait été une décision difficile et que je n’avais pas à être déçu de moi. Je pense que j’ai donné tout ce que je pouvais, je comprends la décision », a mentionné le gardien des Huskies de Rouyn-Noranda.

FIER DE LUI

Si certains de ses coéquipiers se sont pointés avec la mine déconfite – et on peut les comprendre – à la suite de l’annonce de leur retranchement, Harvey assurait bien vivre avec la décision prise par les bonzes de Hockey Canada.

Après tout, il était le seul joueur non repêché présent au camp final d’ÉCJ et il n’a rien à se reprocher. En deux « demi-matchs » disputés face aux étoiles universitaires du réseau U Sports, il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,04 et un pourcentage d’arrêt de 0,923.

« C’est une très belle expérience. C’est extraordinaire d’être invité à ce camp. J’aurais aimé faire l’équipe et tout donner pour gagner l’or. Je comprends la décision et je vais grandir de ça, sans aucun doute », a conclu l’homme masqué de 19 ans.

DÉCEPTIONS

Pas de doute que, pour d’autres, la nouvelle fut plus difficile à avaler. Kole Lind n’a pu contenir ses larmes lorsqu’il s’est présenté devant les membres des médias.

« C’est crève-cœur pour moi. C’est malheureusement hors de mon contrôle. J’ai fait ce que j’ai pu et je pense avoir bien joué. J’ai appris de cette expérience et je vais essayer d’aider les plus jeunes qui auront une chance dans le futur », a mentionné le joueur des Rockets de Kelowna.

Quant à Glass, il relativisait la situation en citant un exemple bien précis.

« Sam Steel était dans la même situation que moi l’an dernier et il a terminé la saison en étant nommé le joueur de l’année dans la LCH. Il y a beaucoup de talent ici et je me considère chanceux d’avoir été invité », a relativisé celui qui avait aussi été retranché par Hockey Canada lors du tournoi Ivan Hlinka à l’été 2016.

Dominique Ducharme et son équipe procéderont aux cinq dernières coupes vendredi soir après le match face au Danemark. Il reste deux attaquants, deux défenseurs et un gardien de but à être retranchés.

Comtois encore de la partie

Photo Pierre-Paul Poulin

Maxime Comtois ne savait pas ce que l’avenir lui réservait après son deuxième match avec Équipe Canada Junior, mais il avait le sentiment d’en avoir fait assez pour mériter la chance de poursuivre au moins pour un autre match. Et il ne s’était pas trompé.

Comtois a été l’un des meilleurs attaquants canadiens jeudi face aux étoiles universitaires U Sports. Placé à la gauche d’un trio complété par le centre des Knights de London, Robert Thomas ainsi que l’attaquant des Screaming Eagles du Cap-Breton, Drake Batherson, l’ailier de puissance a de nouveau utilisé sa vitesse et son énergie à profit jeudi soir.

« Je pense que j’ai bien fait dans les deux matchs. De jouer avec des joueurs talentueux comme Thomas et Batherson m’a aidé aussi. On a développé une bonne chimie dès le début du match. De mon côté, j’ai joué mon rôle, j’ai essayé de créer de l’espace et d’aller au filet pour les retours », a-t-il mentionné avant de connaître la liste des joueurs qui avaient été retranchés jeudi soir.

DUCHARME SATISFAIT

De son côté, l’entraîneur Dominique Ducharme se disait satisfait de ce qu’il a vu des deux matchs face aux étoiles universitaires.

« On veut voir comment les joueurs s’adaptent et élèvent leur jeu. On avait besoin de cette opposition de U Sports pour voir comment ils réagissent. À partir de là, on peut évaluer le genre d’impact qu’ils auront contre les meilleurs au monde. »

Maintenant que six joueurs ont été retranchés, le portrait d’ÉCJ se dessine de plus en plus. Toutefois, Ducharme et le personnel de Hockey Canada attendront le match de ce soir face au Danemark avant de se faire une idée finale sur les joueurs en place.

« On n’a pas encore une vision claire parce qu’on aurait déjà annoncé notre alignement de 22 vendredi soir. Il y a encore une bataille et on a besoin de voir certains joueurs encore. »

L’alignement d’ÉCJ jeudi

Attaquants

Jonah Gadjovich | Sam Steel | Jordan Kyrou

Maxime Comtois | Robert Thomas | Drake Batherson

Alex Formenton | Cody Glass | Nick Suzuki

Tanner Kaspick | Jonathan Ang | Kole Lind

Défenseurs

Victor Mete | Conor Timmins

Mario Ferraro | Cal Foote

Logan Stanley | Josh Mahura

Kale Clague | Dennis Cholowski

Gardiens*

Carter Hart

Colton Point

► N’ont pas joué : Dante Fabbro et Dillon Dube (blessés), Cale Makar, Jake Bean, Brett Howden, Taylor Raddysh, Michael McLeod, Boris Katchouk, Tyler Steenbergen

* Samuel Harvey et Michael Dipietro ont défendu la cage de l’équipe U Sports