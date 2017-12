Star Wars: bientôt la surdose?

Mark Hamill, l’interprète du célèbre Luke Skywalker dans la saga Star Wars, n’a jamais eu la langue dans sa poche. Ainsi, quand il a laissé sous-entendre dans une entrevue au New York Times que les films Star Wars s’enchaînaient peut-être un peu trop rapidement, il a dit tout haut ce que plusieurs pensent tout bas.

À moins de vivre dans une autre galaxie, vous savez que Les derniers Jedi, le huitième épisode de la populaire saga créée il y a 40 ans par George Lucas, prend l’affiche vendredi. En incluant le film dérivé Rogue One : une histoire de Star Wars, sorti il y a un an, il s’agira du troisième Star Wars à arriver sur nos écrans en deux ans.

Et c’est loin d’être terminé. Un autre film dérivé, qui se penchera sur la jeunesse du personnage de Han Solo, sortira en mai prochain. Il sera suivi du neuvième épisode de la saga, qui doit sortir dans deux ans, mais aussi d’une nouvelle trilogie qui sera imaginée par Rian Johnson, le réalisateur des Derniers Jedi. Une série Star Wars est aussi en développement pour le futur service de vidéo en ligne de Disney qui sera lancé en 2019. Ça commence à faire beaucoup.

Autres films

Dans une entrevue qu’il a accordée au New York Times la semaine dernière, Mark Hamill a lui-même lancé une pointe à la stratégie de Disney de produire à la chaîne les films Star Wars. Questionné sur la relation entre les personnages de Luke et de Rey à la fin du film précédent, l’acteur de 66 ans a répondu que c’était au public de deviner ce qui allait se passer et qu’il devait attendre l’épisode suivant pour en savoir plus.

« Mais ne vous inquiétez pas, il y aura un autre film dans cinq mois, a-t-il lancé à la blague en levant les yeux en l’air pour souligner le ridicule de la chose. Puis, il a ajouté en riant : très bon plan de marketing, Disney ! »

On peut facilement comprendre Disney (qui a relancé la franchise après avoir racheté la boîte Lucasfilm il y a cinq ans) de vouloir profiter au maximum de cette machine à faire de l’argent. En plus d’être une des franchises les plus lucratives de l’histoire du cinéma (7,5 milliards de dollars au box-office international), Star Wars rapporte des centaines de millions de dollars avec ses produits dérivés.

En enchaînant les films, Disney court évidemment le risque d’étirer la sauce. Le nouveau Star Wars, que j’ai trouvé efficace, mais un peu long, devrait combler les fans et faire un tabac au box-office. Mais la formule semble déjà montrer des signes d’essoufflement. Les derniers Jedi m’a semblé redondant. Et la production du neuvième film a été houleuse jusqu’à maintenant, alors que le réalisateur Colin Trevorrow a été remercié par les producteurs du film il y a trois mois à cause de divergences artistiques. Le prochain défi pour Disney sera de réussir à maintenir un haut niveau de qualité.

♦ Le chiffre de la semaine: 7,5 G$. Les recettes au box-office de l’ensemble des films Star Wars

♦ La citation de la semaine: « Les hommes nous ont harcelées sexuellement parce qu’ils pouvaient le faire. Les femmes témoignent aujourd’hui, car le moment est venu où nous pouvons enfin le faire. » – Salma Hayek sur son expérience avec Harvey Weinstein

Mes choix de la semaine

Au cinéma : Photo courtoisie

La forme de l’eau

Gagnant du Lion d’or à la dernière Mostra de Venise, ce sublime conte fantastique réalisé par le cinéaste mexicain Guillermo del Toro (Le labyrinthe de Pan) se veut un hommage aux vieilles comédies musicales d’Hollywood dans un univers poétique rappelant Le fabuleux destin d’Amélie Poulain.

Sur DVD et VSD :

Mère !

Mettant en vedette une Jennifer Lawrence qui sombre dans la folie, ce thriller psychologique de Darren Aronofsky (Le cygne noir) est une œuvre aussi puissante que déstabilisante qui repousse continuellement les limites du cinéma de genre. On vous aura prévenus !

À la télé : Photo courtoisie

Dallas Buyers Club

Le cinéaste québécois Jean-Marc Vallée a fait des débuts remarqués à Hollywood grâce à ce drame bouleversant qui avait permis aux acteurs Matthew McConaughey et Jared Leto d’être récompensés aux Oscars. À voir ou à revoir samedi à 22 h 30 à Radio-Canada.

Everest