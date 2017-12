Des milliers de Canadiens pourraient être affectés par un parasite d’Amérique latine potentiellement mortel à cause d’une transfusion sanguine ou parce qu’ils sont nés d’une mère infectée, préviennent des scientifiques.

En collaboration avec une équipe de spécialistes en médecine tropicale et en médecine de laboratoire de Winnipeg et de Montréal, le Dr Ndao vient de publier une analyse sur la maladie de Chagas, dans la revue médicale The Canadian Medical Association Journal.