14 destinations tendance où voyager en 2018

Chaque mois de décembre, les pros du tourisme se font un devoir de dresser la liste des destinations in de l'année à venir.

Quels coins du monde seront particulièrement en vogue en 2018? Quels endroits fabuleux finirons-nous encore par ajouter à notre bucket list?

On a épluché des palmarès, posé quelques questions et sondé notre propre boule de cristal et voici 14 des endroits où les voyageurs risquent de converger!

À vos valises.

1. Malte

Il y a tout un buzz autour de cet archipel européen situé au milieu de la belle Méditerranée.

Unsplash | designhorf

Pourquoi? À cause de ses plages, de ses paysages sublimes, de ses 7000 ans d’histoire et de sa capitale, La Valette, qui a été désignée Capitale européenne de la culture en 2018 et qui, donc, offrira une foule d'activités.

2. La Corée du Sud

La planète entière aura les yeux rivés sur la Corée du Sud durant les Olympiques d’hiver 2018 (enfin, espérons que ça ne sera pas pour autre chose).

Unsplash | Johen Redman

Pourquoi y aller? Pour découvrir sa futuriste capitale, Séoul, ses temples anciens et ses îles méconnues, mais aussi ses hautes montagnes. National Geographic suggère pour cela de se rendre au parc national Seoraksan.

3. L’île Maurice

Cette île de l’océan Indien pourrait carrément remplacer les Seychelles et les Maldives dans les plans des voyageurs, selon Travel and Leisure, en raison de nouvelles liaisons aériennes depuis l’Europe.

Unsplash | John O'Nolan

Pourquoi y aller? Pour les plages, les hôtels de rêve, les montagnes touffues, les lagons et la cuisine aux multiples influences. Et puis, le pays fêtera ses 50 ans d’indépendance en 2018.

4. La Nouvelle-Zélande

Le pays des Kiwis fait rêver année après année, qu’il soit dans une liste ou non.

Unsplash | Daniel Jacobs

Pourquoi y aller maintenant? Selon Lonely Planet, l'élaboration d’un nouveau circuit de randonnée sur l’île du Sud, le Paparoa Track and Pike29 Memorial Track, est une excuse suffisante pour se rendre découvrir les paysages magnifiques du pays.

5. La Jordanie

Pays jugé sûr dans une région tourmentée, la Jordanie est un des gros chouchous de l'année 2018.

Unsplash | Brian Kairuz

Pourquoi y aller? Pour voir la sublime cité antique Pétra, pour flotter dans la mer Morte et, surtout, pour parcourir une partie du nouveau Jordan Trail, un sentier historique de 640 km qui permet de parcourir le désert et de longer les rivages de la mer Rouge.

6. Edmonton et les Rocheuses canadiennes

Oui, oui. À en croire le boom de réservations sur Airbnb et les coups de coeur de Travel and Leisure, on doit mettre le cap sur Edmonton cette année!

Unsplash | Jf Brou

Pourquoi donc? Pour découvrir la nouvelle scène culinaire et artistique de la ville, pour aller voir les Rocheuses et parce qu'il faut bien faire un trip dans l'Ouest une fois dans sa vie!

7. Marrakech et le Maroc

Si vous suivez beaucoup de blogueurs voyage sur Instagram, vous avez peut-être remarqué que les riads (hôtels traditionnels) de Marrakech ont particulièrement la cote depuis quelque temps.

Aussi bien les découvrir nous aussi!

Unsplash | Annie Spratt

Pour quelles autres raisons y aller? Pour les souks et la vieille ville millénaire, mais aussi pour explorer le reste du pays: montagne, déserts, villes historiques, bord de mer...

Bonus: ça ne coûte pas trop cher.

8. Londres

Le Royaume-Uni fait partie des destinations «petit budget» de Lonely Planet pour 2018 en raison de la (relative) faiblesse de la livre depuis le Brexit. Et Londres, sa fameuse capitale, est la troisième ville la plus courue sur Airbnb pour l’année à venir. Il y a un momentum!

Unsplash | Lucas Peng

Pour ce qui est des autres raisons d’y aller, le fait que ce soit l’une des grandes villes les plus cool du monde devrait suffire!

9. Tokyo, au Japon

Tokyo est la ville LA plus populaire du moment sur Airbnb et il suffit de penser à ses quartiers futuristes, ses temples, ses ryokans (hôtels traditionnels) et sa cuisine pour comprendre pourquoi.

Unsplash | Benjamin Hung

Bon à savoir: Air Canada offrira un vol direct de Montréal ver Tokyo (le seul) à compter du mois de juin.

10. Les îles Féroé

C’est un des chouchous des guides Frommer's pour 2018 et c’est aussi l’une de nos obsessions.

Cet archipel nordique de 18 îles appartient au Danemark et ses paysages sauvages, qui ressemblent à ceux de l’Islande ou de l’Écosse, en font un paradis pour les aventuriers.

Facebook | Visit Faroe Islands | @BorisBarabas

Pourquoi y aller maintenant? Parce que l'archipel commence à se faire connaître, mais qu’on peut encore le visiter sans les foules.

11. Les Bahamas

Les Bahamas ont été en partie touchées par les ouragans de l’automne 2017, mais elles sont prêtes à recevoir les voyageurs.

Unsplash | Jakob Owens

Pourquoi y aller? Pour les tout nouveaux hôtels de luxe de Nassau, mais surtout (à notre avis) pour les quelque 700 autres îles de l’archipel. Certaines, comme les Exumas, offrent des îlots déserts à profusion, des plages peu fréquentées et des eaux transparentes dignes des plus beaux lagons du monde.

12. Sydney, en Australie

Dans le top 10 des villes en vogue selon les utilisateurs d’Airbnb, la belle cité australienne est toujours un endroit à visiter.

Unsplash | Christopher Burn

Pourquoi? Pour ses plages et son surf, son soleil et son atmosphère décontractée, ses bars cool et ses cafés, son nightlife, son grand pont et parce que son fameux opéra vient de se refaire une beauté.

13. La Nouvelle-Orléans

Le jazz, les folles parades du Mardi gras, les charmes du Quartier français, la cuisine, le bord du Mississippi, le vaudou... La Nouvelle-Orléans est une ville à voir!

Unsplash | Nathan Bingle

Pourquoi cette année? Parce qu’en plus de toutes les fêtes qui s’y déroulent normalement, on pourra compter cette année sur les événements entourant son 300e anniversaire!

14. La ville de Mexico

Ça fait déjà un petit moment qu’on entend parler de Mexico autrement que pour son côté dangereux.

Unsplash | Salvador Altamira

Pourquoi y aller? Parce que la ville vient de se relever des terribles tremblements de terre de 2017, qu’elle a été désignée Capitale mondiale du design 2018 et qu’il est temps d’aller découvrir ses quartiers branchés, ses musées, ses restos et ses secrets cachés.



