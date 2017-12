LABRIE, Gisèle (née Bouvier)



À Montréal, le 8 décembre 2017, à l’âge de 73 ans, est décédée Mme Gisèle Bouvier, épouse de M. Jean Labrie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Carole (Sylvain) et Manon (Bernard), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire514-527-4126 www.tsansregret.comle dimanche 17 décembre de 14h à 16h30. Une célébration commémorative sera faite en sa mémoire cette même journée à 16h30 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation de l’hôpital Maisonneuve- Rosemont seraient appréciés.