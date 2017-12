LONGO, Antonio



À Montréal, le mardi 12 décembre 2017 est décédé, à l'âge de 76 ans, Antonio Longo.Il laisse dans le deuil son épouse Mina, ses enfants Giuseppe (Elisa) et Pasquale (Katia), ses petits-enfants Dalia, Antonio et Jack, sa mère Filomena Longo, ses frères Luigi (Joan), Saverio (Liliana), sa soeur Maria (Antonio), son beau-père Pasquale Compierchio, son beau-frère Frank ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 17 décembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que lundi matin dès 9h.Les funérailles seront célébrées le lundi 18 décembre 2017 à 12h, en l'église Notre-Dame-de-Pompei et de là au cimetière Le Repos St-François D'Assise.Au lieu de fleurs, des dons à l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal.