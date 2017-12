6 suggestions à mettre sur la table à Noël

À moins de deux semaines de Noël, c’est la course aux préparatifs des festivités de fin d’année.

On désire faire de nos rencontres en famille, ou avec les copains, des moments réussis et heureux. Pour moi, ces rencontres se font autour de la table avec ceux que j’aime, autour de petits plats préparés avec soin et mariés à de jolis flacons. Voici quelques suggestions de vins qui pourront, je l’espère, vous faciliter la vie et... votre passage à la SAQ.

Je vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes.

À votre santé !

BULLES

Crémant de Limoux, Clos des Demoiselles, 2014, J. Laurens : La chronique de Patrick de la semaine dernière l’encensait... je persiste et signe ! Produit connu des Québécois, ce crémant de Limoux nous arrive avec un nouvel habillage sobre et de bon goût. Le Clos des Demoiselles est un mousseux de méthode traditionnelle en assemblage chardonnay, chenin blanc et pinot noir. Le chenin blanc apporte une acidité fraîche, complétant à merveille le gras du chardonnay et la structure du pinot noir. Ce millésime 2014 a tout pour plaire et fera un apéritif réussi !

12 % France | Vin mousseux | 22,55 $ | 12 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 10 498 973

Brut, Rosé, Mumm Napa : Petit clin d’œil aux amis de la région de Napa qui se souviendront longtemps du millésime 2017 et des feux de forêt qui auront détruit une partie de leur belle région. Dégusté il y a quelques jours, ce mousseux, classique au répertoire de la SAQ, a fait très bonne figure. Son nez franc et légèrement brioché fait place à une bouche droite aux arômes de cerise. Il a suffisamment de tenue pour être servi durant le repas ou à l’apéritif avec un gravlax de saumon.

13 % Californie | Vin mousseux | 34,60 $ | 12 g/l

★★★ | $$$ ½

CODE SAQ : 11 442 672

BLANC

Verdicchio dei Castelli di Jesi, 2016 : Découverte de l’automne à prix imbattable, ce vin de la région des Marches en Italie est élaboré à base de verdicchio, cépage phare de cette région du centre de l’Italie. Cette cuvée n’ayant pas subi de passage en fût, le vin offre un joli fruité aux notes de fruits blancs et à la petite pointe végétale qui apporte de la fraîcheur. La bouche est ronde sans être lourde. Ce sera un passe-partout pour les rencontres matinales de style brunch.

13 % Italie | Vin blanc | 15,05 $ | 5 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 11 155 665

ROUGE

Côtes du Rhône-Villages Valréas, 2015, Clos Bellane : L’appellation Côtes du Rhône fait souvent l’unanimité autour d’une table. Le fruité du grenache et la structure de la syrah se complètent merveilleusement bien. Le Clos Bellane appartient à Stéphane Vedeau, mon vigneron chouchou de cette année. Blanc, rosé, rouge, ses cuvées auront su me charmer une à une. C’est ici sa petite cuvée de rouge que je vous propose. C’est fruité et croquant, les tanins sont patinés et sans lourdeur, le vin se boit tout seul. Un vrai régal !

14 % France | Vin rouge | 22,20 $ | 3,4 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 12 577 085

DESSERT

Porto Tawny 10 ans, Otima, Warre’s : Les rencontres des Fêtes sont l’occasion parfaite pour passer un peu plus de temps autour de la table. Lorsque la tarte au sucre et la bûche à l’érable arriveront devant vous, je vous propose de faire découvrir le porto Otima de la maison Warre’s. Ce produit, que l’on trouve en format de 500 ml, est parfait pour une bonne tablée. Les notes de caramel et de noisette de ce tawny à l’habillage moderne feront un accord parfait avec ces desserts de saison. Servez-le frais et en petite quantité pour plus de plaisir.

20 % Portugal | Vin porto | 24,00 $ | 140 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 11 869 457

SANS ALCOOL

Moût de pommes rosé, Cidrerie Michel Jodoin : Pour les petits, les futures mamans et les chauffeurs désignés, voici une suggestion sans alcool que vous pourrez vous procurer dans toutes les bonnes épiceries. Il s’agit d’un moût de pommes élaboré à partir de pommes McIntosh et de Geneva qui a été gazéifié. Un produit naturel, qui vient du Québec et auquel aucun ajout de sucre n’a été fait. Sa couleur est festive et le nouvel habillage de la bouteille tout à fait sympathique.

6,00 $

En vente dans les épiceries

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

