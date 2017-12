REID, Royal



À l'Hôpital Cité de la Santé, le 8 décembre 2017, à l’âge de 88 ans, est décédé Royal Reid (ancien propriétaire Metro), époux de Monique Arbour. Il rejoint ses filles Anne et Isabelle.Outre son épouse bien-aimée Monique, il laisse dans le deuil ses enfants Claude (Carole), Nathalie (Marc), ses petits-enfants Magalie (Marc-André), Frédérique, Romain, Clara et Numa ainsi que ses soeurs Pauline, Gabrielle et Renée, beaux-frères, belles-soeurs, ses nombreux neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le jeudi 14 décembre 2017 de 19h à 21h, le vendredi 15 décembre de 14h à 17h et 19h à 21h et le samedi 16 décembre dès 9h.Les funérailles auront lieu le samedi 16 décembre 2017 à 11h, en l’église St-Yves, au 2975, rue Saguenay, Laval, suivies de la mise en terre au cimetière Christ-Roi de Châteauguay.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire à un organisme serait apprécié.