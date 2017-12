RICHER, Suzanne

(née Renaud)



De Saint-Augustin, Mirabel, le 13 décembre 2017, à l’âge de 64 ans est décédée Mme Suzanne Renaud, épouse de M. Serge Richer.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Ève (Charles), Claudine, Carl (Mylène) et Vincent (Jonathan) ainsi que son petit-fils David, ses frères Marcel (Marjolaine) et Guy, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h, le lundi 18 décembre dès 9h au:15545 DE SAINT-AUGUSTINSAINT-AUGUSTIN, MIRABEL(450) 473-5934Les funérailles seront célébrées ce même lundi à 11h, en l’église de Saint-Augustin, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.