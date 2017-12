GAGNON (CAPUANO), Pauline



À Boucherville, le 11 décembre 2017, à l’âge de 86 ans, est décédée Mme Pauline Gagnon, professeure de français, épouse de feu M. Guido A. Capuano.Elle laisse dans le deuil ses enfants Paul (Mirna Saadé), Rose-Marie et Yves (Natalie Nikolaeva), ses beaux-petits-enfants Vladyslav, Charmie et Nabèle, sa soeur Jeanne D’Arc, son frère Marcel (Colette Tanguay), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, nièces ainsi que d’autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:À l’est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132Boucherville (Québec) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Le dimanche 17 décembre de 13h à 18h et le lundi de 12h à 14h30.Les funérailles auront lieu le lundi 18 décembre à 15h en l’église Saint-Sébastien, 780 rue Pierre-Viger, Boucherville, et de là au cimetière de Boucherville.