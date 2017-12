À la télé comme dans la vie

La fiction s’apprête à rejoindre la réalité pour Jeff Boudreault. Le comédien incarnera bientôt un père de famille ayant adopté une fillette haïtienne dans la série Ruptures.

«C’est un rôle qui est proche de moi. Sur le coup, je me suis dit oh boy! Je pensais quasiment qu’il m’avait offert le rôle à cause de ça, mais le réalisateur ne le savait pas», confie le comédien qui a adopté sa fille Marie-Barbara après le séisme en Haïti, alors qu’elle n’avait que quatre ans.

Jeff Boudreault et sa conjointe Catherine Proulx ont d’ailleurs récemment troqué la banlieue pour la Montérégie en s’installant à la campagne avec leurs trois enfants, âgés de 4 à 15 ans.

«On est rendu à Bromont. On s’est construit une maison dans le bois, à cinq minutes de la montagne. Il y a des chevreuils le matin, de grosses dindes. C’est la grosse paix. C’est un choix qu’on a fait pour avoir plus de temps en famille», relate-t-il, rencontré au vernissage de la comédienne et peintre Brigitte Lafleur, au Monument-National, lundi dernier.